USB-organisatie stopt met gebruik van SuperSpeed- en USB 4-merken

Het USB Implementers Forum (USB-IF) stopt met het gebruik van de SuperSpeed-en USB 4-merken. De organisatie wil duidelijker zijn in de communicatie richting consumenten. De nieuwe aanduidingen moeten de maximale doorvoersnelheid en het maximale laadvermogen laten zien.

In een interview met The Verge zegt USB-IF-directeur Jeff Ravencraft dat de nieuwe logo's beter moeten aangeven wat de apparaten en kabels kunnen, in plaats van op welke USB-versie de producten zijn gebaseerd. Daarom wil de organisatie dat fabrikanten 'USB 10Gbps' gebruiken in plaats van 'SuperSpeed USB 10Gbps' en 'USB 20Gbps' in plaats van 'USB 4 20Gbps'. Bij USB-C-kabels wordt tevens het maximale laadvermogen getoond. Doordat de nieuwe richtlijnen alleen gelden voor apparaten en kabels die door de USB-IF zijn gecertificeerd, zijn fabrikanten niet verplicht om de nieuwe aanduidingen te gebruiken.

De veranderingen zijn kortgeleden in werking getreden. Tegen het einde van dit jaar verschijnen de nieuwe aanduidingen op de etiketten en verpakkingen. Deze gelden voor producten met elk type USB-poort, behalve USB 1.0 en USB 2.0. In het laatste geval vindt het USB-IF dat het gebruik van 'USB 480Mbps' verwarring kan zaaien bij consumenten, die denken dat het sneller is dan USB 5Gbps vanwege het hogere getal. Daarom blijft de organisatie de Hi-Speed-aanduiding gebruiken bij USB 2.0.

USB-IF-prestatielogo's