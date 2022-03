Samsung brengt eind september monitor met ingebouwde webcam uit voor 289 euro

Samsung heeft de Webcam Monitor S4 aangekondigd, een 24"- monitor met ingebouwde webcam, luidsprekers en microfoon. De webcam bestaat uit een 2-megapixelcamera en infraroodcamera. De monitor moet 289 euro gaan kosten en is eind september te koop.

De Samsung Webcam Monitor S4 heeft een 24"-ips-paneel met resolutie van 1920x1080 pixels en een beeldverhouding van 16 bij 9, met een helderheid van 250cd/m². De refreshrate is maximaal 75Hz en de kijkhoek is 178 graden. De monitor is voorzien van ingebouwde naar voren gerichte 2W-stereospeakers en een microfoon, en bevat een microfoon- en koptelefooningang, een HDMI 1.4-poort, een D-sub-poort, een DisplayPort 1.4-interface en twee USB 3.0-poorten die functioneren als usb-hub.

De 2-megapixelwebcam bovenop de display kan niet alleen gebruikt worden voor videobellen, maar werkt dankzij de infraroodsensor ook met Windows Hello, waarbij met de webcam een computer ontgrendeld kan worden. De webcam is niet altijd zichtbaar. Deze schuift weg in de behuizing van het scherm wanneer deze niet gebruikt wordt. De webcam kan met de vinger in- en uitgeklikt worden.