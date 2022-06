Iiyama brengt 24,5"-fhd-monitor met 240Hz-paneel en responstijd van 0,4ms uit

Iiyama heeft een nieuwe gamemonitor in de Gold Phoenix-lijn uitgebracht. De GB2590HSU-B1 is een 1080p-monitor met een schermdiagonaal van 24,5" en een verversingssnelheid van 240Hz. De monitor kost ongeveer 330 euro.

De GB2590HSU heeft een fast ips-paneel van 24,5" met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het beeld heeft een kijkhoek van 178 graden en een maximale helderheid van 400cd/m². De monitor valt in de Golden Phoenix-lijn die op gamers is gericht. Het scherm heeft dan ook een verversingssnelheid van 240Hz en een geclaimde mprt van 0,4ms. De monitor ondersteunt ook FreeSync Premium en heeft een paar specifieke gamingmodes voor verschillende type games. Spelers kunnen ook de Black Tuner-functionaliteit gebruiken om specifiek donkere gebieden in beeld helderder te maken.

Het scherm heeft een HDMI 2.0- en een DisplayPort 1.4-aansluiting. Ook zijn er twee USB-A-3.0-poorten aanwezig. Gebruikers kunnen een koptelefoon op de monitor aansluiten, en er zitten twee 2W-speakers op de monitor. Het scherm is kantelbaar en in hoogte te verstellen.

Iiyama noemt geen releasedatum of prijs, maar bij webwinkels staat dat het scherm halverwege september wordt verwacht. Het scherm staat in de lijsten voor prijzen rond 330 euro. Dat is vergelijkbaar met 24,5"-240Hz-monitoren van andere merken.