BOE demonstreert 110"-lcd-paneel met 16K-resolutie en 60Hz-refreshrate

De Chinese schermfabrikant BOE heeft een 110"-paneel met 16K-resolutie gedemonstreerd. Het is het eerste 16K-scherm met een verversingssnelheid van 60Hz. Het is niet duidelijk of deze panelen ook verkocht gaan worden.

BOE toont het scherm op het Display Week 2023-evenement, schrijft Vincent Teoh van het YouTube-kanaal HDTVTest. Het gaat om een lcd-paneel met een helderheid van maximaal 400 nits. Net als veel andere led-schermen met lcd-laag heeft het een contrastverhouding van 1200:1 en kan het 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. In totaal heeft het 110"-16K-scherm 132,7 miljoen pixels, terwijl een 4K-scherm er 8,3 miljoen telt. Teoh beweert dat er zelf van dichtbij geen pixels te zien zijn.

Of en wanneer er monitoren met deze panelen in productie gaan is nog niet bekend. BOE verkoopt zelf geen schermen aan consumenten, maar merken als Acer, Asus, Dell, HP en LG gebruiken de panelen van de fabrikant in hun producten. De meeste gpu's die momenteel op de markt zijn, zijn nog niet in staat om zo'n scherm aan te sturen. Wel biedt de DisplayPort 2.1-standaard ondersteuning voor 16K met 60Hz. Deze standaard is al aanwezig op de Radeon RX 7900 van AMD, al is er wel nog sprake van schermcompressie, waardoor er in werkelijkheid maximaal 8K-kwaliteit getoond kan worden.