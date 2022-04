Vermoedelijke afbeeldingen van HTC Vive Flow-VR-headset verschijnen online

Telecomjournalist Evan Blass toont op zijn Twitteraccount @evleaks een reeks vermoedelijk officiële afbeeldingen gezet van de HTC Vive Flow. Er werd al verwacht dat HTC deze VR-headset deze week zal aankondigen en dat is inmiddels bevestigd.

Op de afbeeldingen en renders is het ontwerp met twee relatief grote lenzen goed te zien en is de bril zichtbaar vanuit allerlei hoeken. Daarnaast is er een afbeelding die aangeeft dat pre-orders vanaf 15 oktober geplaatst kunnen worden, dat leveringen begin november beginnen en dat de bril 499 dollar gaat kosten. HTC kondigt aan de bril op donderdag tijdens een livestream te presenteren.

De afbeeldingen van Blass suggereren dat de HTC Vive Flow via een draad verbonden kan worden. Op bepaalde afbeeldingen is ook een kokervormig, zwart apparaat zichtbaar, maar dat zou ook een opbergkoker kunnen zijn. Op basis van bepaalde afbeeldingen is duidelijk dat de beelden in ieder geval ook intern gerenderd worden en het dus om een standalone-VR-bril lijkt te gaan. Er is ook een kleine blower-koeler aanwezig in de bril. Verder is de Vive Flow met de smartphone te verbinden, waarna de telefoon als een VR-controller kan dienen. Wellicht krijgt de bril dan ook geen eigen controllers.

Het ontwerp van de Vive Flow lijkt sterk op de Proton-prototypes van ar-brillen die HTC in februari vorig jaar presenteerde. De Vive Flow zou een doorontwikkeling van deze brillen kunnen zijn. Die Proton-ar-brillen hadden twee versies: een bril waarbij alle componenten aan de achterkant van de hoofdband zitten en een tweede versie die een verbinding maakt met een apparaat dat gebruikers aan hun broek kunnen bevestigen. Dat apparaat dient voor de 5G-verbinding. Of hier ook sprake van is bij de Vive Flow, zal waarschijnlijk donderdag blijken.

Onlangs meldde Protocol al dat de HTC de Vive Flow op donderdag gaat aankondigen. Het medium schreef dat het een lichtgewicht consumenten-VR-set zal worden, waarmee de fabrikant een groter marktaandeel op de consumentenmarkt mee zou willen veroveren. Ook zou HTC op donderdag een nieuwe dienst genaamd Viveport Versie aankondigen, voor het combineren van realtime interactie tijdens evenementen en vergaderingen door VR en niet-VR te combineren. Het zou vergelijkbaar zijn met Facebooks Horizon Workrooms en Horizon Worlds, waarvoor de Oculus Quest-bril nodig is.