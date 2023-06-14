Razer voorziet Blade 14 van AMD Ryzen 9 7940HS-cpu en tot RTX 4070-videokaart

Razer geeft zijn 14"-gamelaptop Blade 14 een update met AMD Zen 4-processors en RTX 4000-videokaarten van Nvidia. Behalve nieuwe hardware monteert Razer een nieuwe accu, met een iets grotere capaciteit.

De Blade 14 is Razers kleinste gamelaptop en verschilt uiterlijk in deze nieuwste generatie nauwelijks van zijn voorganger. Razer zal verschillende uitvoeringen van de Blade 14 leveren, maar in alle gevallen is de processor een Ryzen 9 7940HS. AMD kondigde die processor in januari al aan. De processor heeft acht cores, een maximale kloksnelheid van 5,2GHz en een tdp dat tussen de 35 en 54W geconfigureerd kan worden. Het is niet bekend op welk maximale vermogen Razer de laptop heeft afgesteld.

Razer Blade 14 2023Razer Blade 14 2023

Razer zal de goedkoopste uitvoering van de Blade 14 met een RTX 4060-videokaart leveren, die is afgesteld op een maximumvermogen van 140W. Dat is het maximum dat Nvidia voor die videokaart toestaat. De duurdere modellen hebben een RTX 4070 aan boord, die ook op de maximale 140W afgesteld zal zijn.

Om die hardware te koelen maakt Razer, zoals gebruikelijk bij zijn laptops, gebruik van een vaporchamber. Naast de vaporchamber zitten twee DDR5-geheugenslots. Dat is een verandering ten opzichte van de vorige generatie, want toen was het geheugen nog vastgesoldeerd.

De Blade 14 beschikt ook over een nieuwe accu, met een capaciteit van 68,1Wh. Het vorige model had een 61,6Wh-accu. Toch zou de accuduur korter zijn geworden. Voor het nieuwe model claimt Razer een accuduur van tien uur, terwijl de voorganger volgens Razer nog elf uur zou halen.

Razer Blade 14 2023Razer Blade 14 2023Razer Blade 14 2023Razer Blade 14 2023

Het beeldscherm heeft, tot slot, ook een verandering doorgemaakt. De resolutie is verhoogd van 2560x1440 naar 2560x1600 pixels en de refreshrate gaat van 165 naar 240Hz. Het systeem weegt 1,83kg en dat is een fractie zwaarder dan de 1,78kg die de vorige generatie woog. Het goedkoopste model zal 2800 euro gaan kosten

Kleur Zwart Zwart Grijs
Processor Ryzen 9 7940HS Ryzen 9 7940HS Ryzen 9 7940HS
Werkgeheugen 16GB DDR5-5600 16GB DDR5-5600 32GB DDR5-5600
SSD 1TB 1TB 1TB
Videokaart RTX 4060 RTX 4070 RTX 4070
Prijs $2400 / €2800 $2700 / €3200 $2800 / €3300

Update: 15 juni 13:13: Europrijzen toegevoegd

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 14-06-2023 17:00 23

14-06-2023 • 17:00

23

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Reacties (23)

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thomasv 14 juni 2023 17:13
Leuke afbeelding zo buiten in de zon, maar ik vraag me af hoe realistisch zo'n representatie is van de werkelijkheid. De specs spreken nergens over OLED noch over het aantal nits, enkel over "anti glare" wat in mijn ervaring niet noodzakelijkerwijs werkt in (direct) zonlicht dus ik ben zeer skeptisch.
Het.Draakje @thomasv14 juni 2023 18:35
Ik woon in de tropen.

Ik kan je vertellen dat die zon lang niet zoveel impact heeft als je het scherm maar op de juiste wijze neerzet. Uiteraard niet je laptop in het midden van de tuin, met de rug naar de zon, neerzetten. "We" gebruiken hier ook gewoon laptops, ook in de buitenlucht.

Als ik die foto met de blauwe tafel zie, dan is dat ook hier een realistisch beeld. (Even afgezien dat alleen een **** een blauwe tafel in de tuin neerzet).
breaky73 @Het.Draakje15 juni 2023 06:44
Ik woon ook in de tropen en ik zal nooit in direct zonlicht gaan zitten werken hier. Veel te warm.
Meestal werken de meeste mensen hier toch in kantoor/coffeeshop met a/c en als je al buitenzit dan wel in de schaduw van een grote boom of onder een dak. Voor een mobieltje vind ik het dan wel wat prettiger als het scherm goed fel kan, maar voor een laptop is het is minder belangrijk.
Marctraider @thomasv14 juni 2023 20:45
Heb zelf een RBS 2020 120hz 13" 1080p, dat ding is feller dan menig recente oled laptop of oled smartphone voor buitengebruik.

Een van de beste IPS schermen die ik tot nu toe heb gezien, ook qua contrast.

Skeptisch moet je altijd zijn, aangezien laptop manufacturers zelfs voor dezelfde laptop modellen/revisies af en toe ander merk panelen gebruiken voor dezelfde lijn.

Mbt. scherm specs schort het bij zo'n beetje elke laptop fabrikant wel aan (accurate) details.

Mijn ervaring is, lekker een demo modelletje bekijken in de store.

[Reactie gewijzigd door Marctraider op 26 juli 2024 13:12]

rubenvb @Marctraider15 juni 2023 00:18
Notebookcheck.net doet aardig wat in-depth reviews met effectieve metingen van de schermeigenschappen van een heleboel laptops. Grootste probleem is dat niet alle laptops in een bepaalde serie altijd allemaal dezelfde schermen gebruiken. Dus het is en blijft een beetje gokwerk in the end.
Gamebuster 14 juni 2023 17:52
10 uur batterijduur? Lijkt me onmogelijk
tw_gotcha @Gamebuster14 juni 2023 18:22
aanzetten en niet meer aankomen...
Marctraider @Gamebuster14 juni 2023 21:37
En waaruit kan jij opmaken onder welke condities dit is? Zelfs het artikel weet het niet xD

Mijn Razer gaat onder max load minder dan een uur mee, idle laagste brightness 23 uur en scherm uit 45+ uur.

Standby waarschijnlijk weken of maanden ;)

[Reactie gewijzigd door Marctraider op 26 juli 2024 13:12]

Gamebuster @Marctraider14 juni 2023 22:04
Een laptop op idle laagste brightness... kan je dan nog spreken over accuduur? Je laptop gaat 23 uur mee met... niets doen? Dat is een beetje alsof je zegt dat je auto 60 uur lang stationair kan draaien op een volle tank. Leuk, maar niet heel nuttig.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 26 juli 2024 13:12]

Flappiewappie @Gamebuster14 juni 2023 23:08
Wel als je voor alle autos de “zuinigheid” op dezelfde manier zou meten en dus kan zien elke auto er het langst stationair kan draaien.

Nettere verbruikscijfers zouden zijn; idle, average (web browsing) en gaming. Dan heb je een mooier totaal beeld.
DavidAxe @Gamebuster15 juni 2023 01:28
Beetje vooringenomen reactie wat mij betreft.
Wat marktraider aangeeft is dat de accuduur afhangt van het gebruik. Speel je een game met stevige graphics, dan houdt de accu het waarschijnlijk maar een uur vol. Bij wat browsen of office gebruik zal de accuduur prima zijn (ergens tussen de 1 en 23 uur, want bijna idle).

Vergelijkbaar met een smartphone: die gaat makkelijk een dag mee, tenzij je de processor zeer zwaar belast. Game vs Whatsapp bijvoorbeeld.
justgopown @DavidAxe15 juni 2023 08:55
Of tenzij je een Pixel 7 Pro hebt, in dat geval is een dag niet realistisch :)
:+ 8)7
Sissors @Gamebuster14 juni 2023 23:08
Zit een behoorlijke accu in. Die GPU staat natuurlijk uit als het gaat over de maximale accuduur (dat is gebaseerd op browsen of een film kijken, niet op dat ding vol belasten uiteraard, dan kan je zo met maximale vermogens van CPU en GPU uitrekenen hoe lang hij het doet op zijn accu). Geen idee hoe efficient die CPU is als hij weinig hoeft te doen, maar als hij efficient terugklokt geloof ik wel dat 10 uur haalbaar is.
Ludewig 14 juni 2023 18:17
Vergeet niet dat de mobiele 4070 de chip heeft van de desktop 4060 Ti. Je krijgt dan 22% minder shaders. Het maximum wattage is ook een stuk lager, dus de daadwerkelijke prestaties komen niet in de buurt van de desktop 4070.
SkyStreaker 14 juni 2023 18:18
Wat ik niet zo heel goed begrijp is dat er consistent voor Intel gekozen word zodra we aan een 4080 of -90 mobile beginnen voor laptops. Waarom is het niet rendabel om dat te doen?
-Cn- @SkyStreaker14 juni 2023 18:27
Zoek je een "goeie" videokaart dan koop je Nvidia
Zoek je een "goeie" CPU dan koop je Intel

Dit is voor een groot deel gewoon een kwestie van marketing. Kom jij aan bij de gemiddelde gebruiker en zeg je dat je een Ryzen 9 hebt dan heeft de gemiddelde gebruiker, ondanks de duidelijke aanduiding, geen benul van wat dit ding kan en waarmee die te vergelijken is. Kom je aan met een intel i9 dan valt iedereen van zijn stoel want man man man dat is gewoon nog een stap boven een i7!!
PatvdLeer 14 juni 2023 21:40
2400 dollar en dan nog maar 16GB RAM... dus om en om Win11 + 8 tabs in Chrome?
Vordreller 15 juni 2023 00:05
Man, die prijzen...
Plainside 15 juni 2023 08:23
wtf... die touchpad.... hoe type je normaal op dat ding? Hele tijd maar ff de polsjes maar omhoog blijf houden, zal fijn voelen na een uur....
WolfofWattst 15 juni 2023 21:02
Mooie laptops. Interessant dat de HDMI, USB-a en 3.5mm er gewoon op blijven zitten deze generatie. Maar hadden bij 3300 euro er nou echt niet even een 2TB ssd in kunnen zetten?
Blacklight447 14 juni 2023 17:02
Ik durf het door hun QA nooit aan om er zoveel geld voor neer te leggen...

Maar mijn god ik vind het wel prachtige machines.
Jonathan-458 @petermetroid14 juni 2023 17:08
Quality Assurance

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