Razer voorziet Blade 14 van AMD Ryzen 9 7940HS-cpu en tot RTX 4070-videokaart

Razer geeft zijn 14"-gamelaptop Blade 14 een update met AMD Zen 4-processors en RTX 4000-videokaarten van Nvidia. Behalve nieuwe hardware monteert Razer een nieuwe accu, met een iets grotere capaciteit.

De Blade 14 is Razers kleinste gamelaptop en verschilt uiterlijk in deze nieuwste generatie nauwelijks van zijn voorganger. Razer zal verschillende uitvoeringen van de Blade 14 leveren, maar in alle gevallen is de processor een Ryzen 9 7940HS. AMD kondigde die processor in januari al aan. De processor heeft acht cores, een maximale kloksnelheid van 5,2GHz en een tdp dat tussen de 35 en 54W geconfigureerd kan worden. Het is niet bekend op welk maximale vermogen Razer de laptop heeft afgesteld.

Razer zal de goedkoopste uitvoering van de Blade 14 met een RTX 4060-videokaart leveren, die is afgesteld op een maximumvermogen van 140W. Dat is het maximum dat Nvidia voor die videokaart toestaat. De duurdere modellen hebben een RTX 4070 aan boord, die ook op de maximale 140W afgesteld zal zijn.

Om die hardware te koelen maakt Razer, zoals gebruikelijk bij zijn laptops, gebruik van een vaporchamber. Naast de vaporchamber zitten twee DDR5-geheugenslots. Dat is een verandering ten opzichte van de vorige generatie, want toen was het geheugen nog vastgesoldeerd.

De Blade 14 beschikt ook over een nieuwe accu, met een capaciteit van 68,1Wh. Het vorige model had een 61,6Wh-accu. Toch zou de accuduur korter zijn geworden. Voor het nieuwe model claimt Razer een accuduur van tien uur, terwijl de voorganger volgens Razer nog elf uur zou halen.

Het beeldscherm heeft, tot slot, ook een verandering doorgemaakt. De resolutie is verhoogd van 2560x1440 naar 2560x1600 pixels en de refreshrate gaat van 165 naar 240Hz. Het systeem weegt 1,83kg en dat is een fractie zwaarder dan de 1,78kg die de vorige generatie woog. Het goedkoopste model zal 2800 euro gaan kosten

Kleur Zwart Zwart Grijs Processor Ryzen 9 7940HS Ryzen 9 7940HS Ryzen 9 7940HS Werkgeheugen 16GB DDR5-5600 16GB DDR5-5600 32GB DDR5-5600 SSD 1TB 1TB 1TB Videokaart RTX 4060 RTX 4070 RTX 4070 Prijs $2400 / €2800 $2700 / €3200 $2800 / €3300

Update: 15 juni 13:13: Europrijzen toegevoegd