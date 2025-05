Compact en gaming zijn twee dingen die meestal niet goed samengaan als je naar laptops kijkt. Hoe sneller de hardware, des te meer warmteontwikkeling en dat betekent weer dat je grotere heatsinks en ventilators nodig hebt. De meeste echt snelle gamelaptops zijn daarom van die bakbeesten, die je eigenlijk niet mee wilt nemen.

Dat geldt niet voor de Blade 14, want in deze 14"-gamelaptop heeft Razer een RTX 4070-videokaart gelepeld. Die gaat vergezeld van AMD's nieuwe Ryzen 9 7940HS-processor, die bij uitstek bedoeld is voor compacte laptops die toch snel zijn. Is dit dan de magische combinatie die gamen en mobiliteit bij elkaar brengt? En o ja, is dat dan ook meteen 3300 euro waard? Je leest het in deze review.

Razer Blade 14

Die prijs staat daar niet zomaar, want ondanks de snelle hardware is de Blade 14 een dure laptop. De goedkoopste laptop met RTX 4070 kost 1500 euro, minder dan de helft van de Blade. Er zijn ook 14"-laptops met RTX 4060 van ASUS en MSI die rond de 2000 euro kosten. Maar de combinatie van 14" en RTX 4070 is op dit moment nog zeer zeldzaam en dat maakt de Blade vooralsnog uniek.

De snelle hardware is niet het enige waar de hoge prijs vandaan komt. Het is namelijk ook gewoon een Razer-product. En Razers zijn duur. Ze worden weleens met de eveneens dure laptops van Apple vergeleken en dat komt doordat het design wel wat overeenkomsten heeft. De Blade 14 heeft, net als een MacBook Pro bijvoorbeeld, een behuizing die helemaal van metaal is gemaakt en dat is ook geen dun spul. Nee, de Blade 14 voelt aan als een solide geheel. Op geen enkele plek kun je de behuizing indrukken of een beetje mee laten buigen.

Net als Apple hangt ook Razer de less is more-ontwerpfilosofie aan. De behuizing is strak, zwart, en afgezien van het Razer-logo op de achterkant van het scherm zou je niet zeggen dat het een gamelaptop is. Helemaal als je de toetsenbordverlichting niet alle kleuren van de regenboog laat knipperen, wat natuurlijk wel kan, mocht je dat willen.

Over het toetsenbord gesproken; de vlakke toetsjes van het toetsenbord hebben een redelijk duidelijke aanslag, maar weinig travel. Met andere woorden: je kunt ze niet zo ver indrukken. De ene gebruiker zal dat minder erg vinden dan de andere. Wat ongetwijfeld iedereen zal waarderen, is de plaatsing van de luidsprekers, die de geluidsgolven naar boven sturen, aan weerszijden van het toetsenbord. Veel laptops hebben de luidsprekers onderop zitten, wat in (video-)gesprekken vaak geen goede verstaanbaarheid oplevert. Hoewel de plaatsing van de luidsprekers dus goed is, blijven ze wat blikkerig klinken, zelfs voor een laptop. De eerdergenoemde MacBooks doen dat een stuk beter.

Iets anders wat Apple en Razer gemeen hebben, is de grote touchpad. Dat had de vorige Blade 14 ook en dat flinke formaat is prettig, want je grijpt nooit mis als je het muispijltje wilt beroeren. Evenmin nieuw is de webcam, die bovenaan het scherm prijkt. Het is een model met een resolutie van 1920x1080 pixels en hij heeft ondersteuning voor Windows Hello, zodat je met behulp van gezichtsherkenning kunt inloggen. Nieuw voor het 2023-model is de afdekking die je voor de camera kunt schuiven. Een andere nieuwigheidje bij de camera is de mogelijkheid om automatisch de achtergrond te laten vervagen en je gezicht te volgen. Dat is geen nieuwe functionaliteit voor Windows; we kwamen het op de SQ3-versie van de Microsoft Surface Pro al eens tegen, maar wel nieuw voor laptops met een x86-processor. Om die achtergrond te vervagen, maakt de Blade 14 gebruik van Ryzen AI. Dat is een neural engine, die in de mobiele Zen4-processors is ingebakken. Voorheen waren die neural engines geïntegreerd in Arm-processors, zoals de SQ3 of Apples M1- en M2-chips. AMD is de eerste die een x86-processor van die neural engine voorziet. Intel zal met de Meteor Lake-generatie ook een neural processing unit in zijn laptopchips inbouwen.

De aansluitingen tot slot zijn eigenlijk heel logisch over de behuizing verdeeld. Zowel links als rechts heb je de beschikking over een USB-A-poort, die maximaal 10Gbit/s doet, en een USB4-aansluiting. Links zitten verder nog een HDMI 2.1-aansluiting en de aansluiting om de accu mee te laden. Je kunt het systeem ook laden via USB-C, maar dat gaat met maximaal 100W en is dus geen vervanging voor de bijgeleverde 230W-adapter.