Ring brengt nieuwe versie van Alarm uit

Ring heeft een nieuwe generatie uitgebracht van zijn beveiligingssysteem Alarm. De nieuwe versie heeft knoppen waarmee de hulpdiensten, zoals politie en brandweer, bereikt kunnen worden. Ook komen er nieuwe sensoren uit.

Op zijn website toont Ring de nieuwe versie van zijn beveiligingssysteem Alarm. Volgens het bedrijf heeft de nieuwe generatie een aangepast design gekregen met een nieuw keypad, waarbij er met een druk op de knop hulpdiensten bereikt kunnen worden: er zijn individuele knoppen voor brandweer, politie en medische hulpdiensten. Om de hulpdiensten te bereiken moet de knop drie seconden lang worden ingedrukt.

Of deze knoppen landspecifiek gemaakt kunnen worden door de verschillende vormen van noodhulp in elk land, is nog niet duidelijk: Ring heeft daar niets over bekendgemaakt. Op de Nederlandse webshop van Ring wordt de nieuwe Alarm nog niet getoond. In de Verenigde Staten biedt Ring de nieuwe alarm aan met abonnement waarmee professionele monitoring op afstand wordt aangeboden. Overigens is het systeem ook gewoon zonder abonnement te gebruiken.

Tegelijkertijd brengt Ring ook nieuwe sensoren uit. Het gaat om nieuwe bewegingssensoren en sensoren die detecteren of ramen en deuren open staan. Door het nieuwe design moeten deze gemakkelijker te monteren zijn, aldus de maker.

Ring bracht zijn eerste versie van Alarm al enige tijd geleden uit. Aanvankelijk heette het systeem overigens Protect, maar na een conflict met concurrent ADT werd de naam aangepast.