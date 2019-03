KvK stopt met het massaal verkopen van persoonsgegevens zzp'ers

De KvK stopt per 1 juli met het product Adressenbestand Online. In dit product staan vaak de persoonlijke woonadressen van zzp'ers die zich verplicht in moeten schrijven bij de KvK. De Autoriteit Persoonsgegevens klaagde eerder over de dataverkoop.

Dat schrijft de Kamer van Koophandel in een brief naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de KvK worden de persoonsgegevens in het product voornamelijk gebruikt voor direct-marketingdoeleinden. In dit aanbod staan onder meer de adressen van bedrijven. Aangezien veel zzp'ers geen zakelijk adres hebben en verplicht zijn zich in te schrijven met een adres bij de KvK, geven ze hun privé-adres op. Dat betekent dat die zzp'ers op hun thuisadres worden benaderd voor direct-marketingdoeleinden.

Afgelopen december schreef de Autoriteit Persoonsgegevens een brief naar de KvK om zijn ongenoegen over deze praktijk te uiten. Claudia Zuiderwijk-Jacobs, voorzitter van de Raad van bestuur van de KvK, geeft in haar reactie aan te luisteren naar het advies van de AP om met het product te stoppen. Ze schrijft ook te zien dat het maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van gegevens van de KvK voor direct-marketingdoeleinden daalt.

Daarom stopt de KvK per 1 juli met het aanbieden van Adressenbestand Online. Het kan pas dan en niet per direct, omdat er een aanpassing van een KvK-regeling voor nodig is. Die aanpassing kan pas per juli worden doorgevoerd. Sinds eind vorig jaar staat het telefoonnummer van zzp'ers al niet meer in het Adressenbestand Online. Zuiderwijk-Jacobs zegt ook dat de KvK zijn andere producten tegen het licht gaat houden om de privacyrisico's te beoordelen. Verder schrijft de voorzitter de verkenning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het beperken van direct marketing op basis van gegevens van de KvK te ondersteunen.

De AP schrijft in een reactie 'blij' te zijn dat de KvK stopt met de verkoop van het product. Tegelijkertijd roept voorzitter van de AP Aleid Wolfsen ook om een wetswijziging. "De persoonsgegevens uit het Handelsregister zijn vooral bedoeld om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te dienen. Zoals wie je leverancier is en wie de bestuurder van een bedrijf is. Deze persoonsgegevens mogen natuurlijk niet voor hele andere doeleinden worden gebruikt."

Concreet vraagt de AP om drie aanpassingen in de Handelsregisterwet, waarmee de KvK werkt. Zo moet er goed gekeken worden of alle informatieproducten van de KvK ook echt gaan over het dienen van de rechtszekerheid in het economisch verkeer. Ook moet de KvK volgens de aanbeveling stoppen met het leveren van producten die alleen goed zijn voor het commerciële belang van een individueel bedrijf. Tot slot moeten 'riskante informatieproducten' alleen nog aan erkende afnemers worden geleverd van wie de betrouwbaarheid is getoetst.