Foto's tonen Motorola-smartphone met gebogen 90Hz-scherm

Er zijn foto's verschenen die een Motorola-smartphone met gebogen scherm tonen. XDA Developers heeft ook enkele specificaties online gezet van de komende modellen, die vermoedelijk in de Motorola One-lijn gaan vallen.

Het gaat om telefoons met de codenamen Racer en Burton, zegt XDA Developers. Beide hebben een oledscherm van 15,4x7,1cm met een diagonaal van 6,67" en een resolutie van 2340x1080 pixels. Dat is een beeldverhouding van 19,5:9, waar Motorola One-telefoons van vorig jaar een 21:9-scherm hebben. Het gaat om een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz, zegt XDA. Daarmee stapt Lenovo ook in de frameraterace tussen smartphones.

De Racer is van de twee het midrange-model met een Qualcomm Snapdragon 765-soc met 5g. De Burton heeft een Snapdragon 865, naast meer geheugen en een accu met meer capaciteit. Lenovo voegt daarnaast software toe aan zijn Android-uitgave, met Edge Assistant voor gebruik van het gebogen deel van het scherm, gamingsoftware en audioprofielen die de telefoon kan aanpassen aan de inhoud.

Lenovo heeft de geruchten niet bevestigd, maar zei al eerder dat er telefoons aan zaten te komen met Snapdragon 765 en 865. De eerstvolgende mogelijkheid om die aan te kondigen is over twee weken, als telecombeurs Mobile World Congress begint in Barcelona.