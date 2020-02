De frameraterace is begonnen

Trends op de smartphonemarkt zijn net als Speedy Gonzales uit de oude Warner Bros.-cartoons; als je een paar keer met je ogen knippert, zijn ze alweer uit beeld. Neem nu het 18:9-scherm. Dat was in 2017 nog echt een nieuwe en vooral lange schermverhouding, en nu is vrijwel elk scherm alweer langer; we kijken niet meer op van 20:9, 21:9 en 22:9. Of de inkeping in het scherm: die zagen we voor het eerst op de Essential Phone uit 2017, met vlak daarna de iPhone X. En nu? Nu is die alweer passé, een functie die alleen nog zit op goedkopere modellen, als de fabrikanten het geld niet overhebben voor een pop-upcamera of gat in het scherm.

Daarom is het verbazingwekkend dat er een schermtrend is met een lange aanloop: de hoge verversingsnelheid. Al sinds het jaar kruik kruipt geen enkele smartphone ook maar een frame boven de 60fps. Terwijl monitoren wel meer beelden per seconde gingen tonen, bleven smartphones achter. De eerste smartphone met een 120Hz-scherm was de Razer Phone, die in 2017 ongeveer tegelijk met de iPhone X uitkwam. Over Apple gesproken: dat zet het 120Hz-scherm sinds die tijd ook op zijn iPad Pro-modellen. "Deze techniek komt er in elk geval aan, maar we weten nog niet wanneer", schreven we eind 2017. Sindsdien ging het langzaam. In 2018 kwamen er een paar modellen bij met bijvoorbeeld een 90Hz-scherm, zoals de Asus ROG Phone. Het leek een functie te worden voor gametelefoons. Vorig jaar waagde OnePlus als eerste van de 'mainstreamfabrikanten' de oversteek, met zijn OnePlus 7 Pro. Google volgde met de Pixel 4.

En nu is het hek van de dam. Het blijft bovendien niet bij 90Hz. Er komen smartphones aan met 120Hz-schermen, maar we hebben ook al gezien dat er 144Hz-schermen in de pijplijn zitten voor smartphones. In dit artikel kijken we vooruit naar deze trend, die dus gek genoeg pas in 2020 volledig lijkt door te breken.