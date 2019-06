Valve werkt aan Dota Underlords als officiële versie van Dota Auto Chess-mod

Valve liet eerder al doorschemeren dat het werkt aan een eigen versie van de populaire Dota 2-mod Auto Chess. Het bedrijf kondigt nu aan dat het gaat om Dota Underlords. Sommigen hebben al toegang tot een vroege versie van het spel en over een week volgt een open bèta.

Valve presenteert Dota Underlords als een nieuwe standalonegame waarin de speler het moet opnemen tegen zeven tegenstanders, waarbij je je eigen team moet opbouwen en keuzes moet maken die uiteindelijk de doorslag geven. Bezitters van de Dota 2 Battle Pass krijgen momenteel al toegang tot een vroege versie van Dota Underlords. Valve zegt dat daarmee een soort stresstest wordt uitgevoerd die ongeveer een week zal duren.

Daarna komt de open bèta voor de pc, de Mac, Linux, Android en iOS; die bèta komt waarschijnlijk over ongeveer een week uit. In de bètaversie kunnen spelers het zelfstandig of gezamenlijk via internet opnemen tegen zeven andere spelers, al behoort oefenen tegen bots ook tot de mogelijkheden. Het is nog onduidelijk wanneer Dota Underlords officieel uitkomt. Volgens Valve bevindt de ontwikkeling zich nog in een vrij vroege fase, wat waarschijnlijk betekent dat tijdens de open bèta nog de nodige bugs aanwezig zijn.

Dota Underlords is te beschouwen als de officiële versie van de bestaande Auto Chess-mod voor Dota 2. Deze mod is erg populair; Auto Chess heeft momenteel in de Steam Workshop bijna negen miljoen abonnees. De gameplay van de mod en Dota Underlords wijkt nogal af van die van Dota 2 en het moba-genre; spelers spelen op een schaakbord waarop allerlei heroes uit Dota 2 de plaats van de schaakstukken innemen. Het gaat vooral om tactiek en strategie, met geautomatiseerde gevechten tussen heroes die de spelers uit een gezamenlijke groep hebben aangekocht. Door middel van het combineren van heroes, het maken van combo's en het bereiken van een zekere onderlinge synergie tussen de heroes moeten spelers proberen de overhand te krijgen.

Het nieuwe spel van Valve zal de nodige concurrentie krijgen. Drodo Studio, de maker van de Dota Auto Chess-mod, komt met een eigen standaloneversie voor de pc die later dit jaar exclusief in de onlinewinkel van Epic Games beschikbaar komt. Valve heeft Drodo in eerder stadium benaderd om te kijken of het team direct met Valve wilde samenwerken, maar de partijen kwamen er niet uit, wat betekent dat beide nu een eigen versie maken. Valve gaf aan dat ze elkaar daarbij volledig ondersteunen. Daarnaast krijgt Dota Underlords concurrentie van Riot Games, de maker van de grote Dota 2-concurrent League of Legends. Dit bedrijf liet onlangs weten dat later deze maand een op Auto Chess geïnspireerde gamemodus genaamd Teamfight Tactics aan League of Legends wordt toegevoegd.