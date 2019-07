Minister wil geen ontsleutelplicht voor verdachte kinderporno

De Nederlandse minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil geen decryptiebevel of ontsleutelplicht voor verdachten van kinderporno invoeren. Wel gaat hij hostingbedrijven die niet snel genoeg voldoen aan verzoeken kinderporno offline te halen beboeten.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid meldt aan de Tweede Kamer dat het aantal meldingen van kinderporno bij politie en het Meldpunt Kinderporno groeit. Politie en justitie lopen bij onderzoeken rond kinderporno regelmatig tegen de onmogelijkheid aan om encryptie te kraken, zoals in 2010 bij een omvangrijke zedenzaak in Amsterdam.

Volgens Grapperhaus is het strafbaar stellen bij weigering om te ontsleutelen moeilijk te verenigen met het nemo tenetur-beginsel in de rechtsgang, het recht om zichzelf niet te belasten. Bij invoering van een decryptiebevel zou een straf veel lager zijn dan het strafbare feit wat justitie dankzij decryptie kan bewijzen, waardoor verdachten ervoor zouden kiezen om te blijven weigeren. Bovendien kunnen verdachten zich beroepen op vergeetachtigheid bij het vragen naar wachtwoorden, stelt de minister.

Ook zou het kunnen dat een verdachte een deel van de harde schijf laat ontsleutelen met alleen niet-belastende bestanden. Dat maakt zo'n bevel volgens de minister weinig effectief en bij de opsporing kunnen politie en justitie al gebruikmaken van de bevoegdheid op basis van de wet Computercriminaliteit III om computers op afstand binnen te dringen.

De minister heeft wel wetgeving in voorbereiding om te zorgen dat bedrijven kinderporno direct van hun servers verwijderen als ze hierover meldingen krijgen. "Slordig of niet reageren mag geen optie meer zijn", stelt hij. Bij niet tijdig voldoen aan ‘notice and take down'-meldingen om kinderporno te verwijderen kunnen hostingbedrijven een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete krijgen. Hij wil in december van dit jaar een conceptwetsvoorstel ter consultatie publiceren.