EU steekt 8 miljard euro in ontwikkeling volgende generatie supercomputers

De Europese Commissie investeert acht miljard euro in de volgende generatie supercomputers. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, tijdens de 'EU-troonrede' gezegd.

Bij het uitspreken van de investering van acht miljard euro voor de volgende generatie supercomputers, zegt Von der Leyen dat dit hypermoderne, 'in Europa gemaakte technologie betreft'. Onduidelijk is wat ze hiermee bedoelt, nadere details gaf ze niet. In de praktijk worden tot nog toe maar weinig supercomputeronderdelen in Europa gemaakt. Von der Leyen zegt wel dat de Commissie wil dat de Europese industrie zijn eigen microprocessor van de volgende generatie ontwikkelt. Dat zal volgens haar bijdragen aan het veilig en duurzaam gebruiken van de steeds toenemende hoeveelheden data.

Deze investering in de supercomputers ziet de voorzitter als een onderdeel van de Europa's 'Digital Decade', een periode tot 2030. Daaronder vallen ook investeren in infrastructuur en kunstmatige intelligentie. Met infrastructuur doelt ze vooral op het verwezenlijken van snelle breedbandverbindingen voor landelijke gebieden. Ze zegt dat het onacceptabel is dat 40 procent van de inwoners in deze gebieden daar nog nog geen toegang toe heeft. Verder wil de Commissie investeren in data en de toegankelijkheid ervan, door middel van het bouwen van een Europees cloudplatform, gebaseerd op Gaia-X.

In totaal zal de Commissie 20 procent van het NextGenerationEU-fonds aan digitale doeleinden besteden. In dit EU-herstelfonds zit in totaal 750 miljard euro, wat de EU zal lenen op de kapitaalmarkten en waar alle EU-lidstaten gezamenlijk garant voor staan. Het grootste deel daarvan, 390 miljard euro, betreft subsidies aan landen zonder dat er daarbij sprake is van terugbetaling. De overige 360 miljard euro zijn leningen aan lidstaten.