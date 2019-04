Europese Commissie presenteert ethische richtlijnen voor betrouwbare ai

De Europese Commissie heeft zeven richtlijnen gepubliceerd die moeten zorgen voor betrouwbare kunstmatige intelligentie. Daarin staat dat ai bijvoorbeeld de privacy en diversiteit aan vaardigheden van mensen moet respecteren. De Commissie vraagt nu mensen de richtlijnen te toetsen.

Kunstmatige intelligentie kan volgens de Europese Commissie veel bijdragen aan de samenleving, maar brengt ook uitdagingen op het gebied van juridische en ethische kwesties. Om ai-ontwikkelaars te ondersteunen met deze kwesties, publiceert de Commissie nu de zeven richtlijnen. Deze zouden er daarnaast ook voor zorgen dat mensen meer vertrouwen krijgen in kunstmatige intelligentie, aldus de Commissie.

Volgens de Commissie moeten ai-systemen eerlijke samenlevingen stimuleren door grondrechten van de mens te onderhouden en door de menselijke autonomie niet de beperken of te misleiden. De algoritmen van betrouwbare ai moet veilig en betrouwbaar genoeg zijn, zodat deze om kan gaan met fouten of tegenstrijdigheden. Inwoners moeten de volledige controle over hun eigen data behouden. Data over inwoners mag daarnaast niet worden gebruikt om ze te schaden of te discrimineren.

Verder moeten de ai-systemen volgens de richtlijnen traceerbaar zijn en moeten ze rekening houden met de diversiteit aan menselijke vaardigheden en behoeftes. Kunstmatige intelligentie moet worden gebruikt om 'positieve, sociale veranderingen' teweeg te brengen en moet duurzaamheid verbeteren. Tot slot hoort betrouwbare ai volgens de Commissie mechanismes te hebben die ervoor zorgen dat ai-systemen verantwoordelijk zijn voor hun uitslagen.

De Commissie nodigt nu mensen uit de industrie, onderzoekers en overheden uit om de richtlijnen te testen. Dit is onderdeel van een pilotfase, die in de zomer van start gaat. Hoe deze pilot er precies uit gaat zien maakt de Europese Commissie niet duidelijk. De Commissie zegt wel dat niet alleen Europese organisaties aan de pilot mee zullen doen. Dit omdat kunstmatige intelligentie geen landsgrenzen kent. Gelijkgestemde landen als Japan, Canada en Singapore worden ook uitgenodigd, aldus de Commissie. Na de pilotfase komt begin volgend jaar een evaluatie.

De richtlijnen zijn gebaseerd op aanbevelingen van de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, een panel van 52 experts op het gebied van kunstmatige intelligentie. De publicatie is onderdeel van de ai-strategie van de Europese Commissie. Met die strategie moeten publieke en private investeringen groeien tot jaarlijks minimaal twintig miljard euro. Dat moet resulteren in het beschikbaar komen van meer data, het aanmoedigen van Europees talent en zorgen voor meer vertrouwen in kunstmatige intelligentie, aldus de Commissie.