'Nvidia geeft medium geen reviewsamples wegens gebrek aan focus op raytracing'

Hardware Unboxed zegt dat de redactie achter het kanaal geen reviewexemplaren meer krijgt van Founders Edition-kaarten van Nvidia. Het kanaal richt zijn reviews meer op rasterization dan op raytracing en Nvidia wil dat de tests daar wel op gericht zijn.

Nvidia zegt volgens Hardware Unboxed dat het bedrijf opnieuw wil overwegen om wel reviewsamples te leveren als het YouTube-kanaal 'zijn redactionele richting zou veranderen'. Als het statement klopt, probeert Nvidia het YouTube-kanaal op deze manier ertoe te bewegen meer aandacht te geven aan raytracing bij besprekingen van Nvidia-kaarten; in de recente RTX 3060 Ti-bespreking zaten achttien rasterization-benchmarks en een benchmark voor raytracing. Dezelfde mensen van Hardware Unboxed schrijven ook de gpu-reviews voor Techspot.

Hardware Unboxed zegt dat het zijn richting niet zal veranderen als gevolg van de stap van Nvidia. "Ter verduidelijking: dit zal geen invloed hebben op onze reviews en meningen. We gaan niet ineens Nvidia haten en het is niet voor het eerst dat bedrijven ons proberen te blokkeren, en dat heeft in het verleden onze mening niet beïnvloed."

Het te pakken krijgen van Nvidia-kaarten bij release wordt volgens Hardware Unboxed wel lastiger: de Founders Edition-kaarten van Nvidia zijn doorgaans als eerste beschikbaar en nu moet het kanaal leunen op kaarten van derden.

Het gebeurt vaker dat bedrijven aan media toegang tot evenementen ontzeggen om druk uit te oefenen. Zo kreeg Tweakers een jaar lang geen toegang tot Apple-evenementen na publicatie van foto's waaruit bleek dat de iPad 3 veel warmer werd dan de iPad 2. HTC leverde tijdelijk geen reviewexemplaren toen Tweakers volgens HTC de review van de One M9 te vroeg had gepubliceerd en publiceerde over hitteproblemen van het reviewexemplaar. Die problemen bleken na de release opgelost, maar toen scoorde de telefoon minder goed in benchmarks.

