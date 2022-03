'LG wilde inhoud review monitor op YouTube-kanaal tegen betaling beïnvloeden'

YouTube-kanaal Hardware Unboxed claimt dat LG een poging heeft gedaan om de inhoud van een recensie van een gamingmonitor te beïnvloeden en daar zelfs geld voor te betalen. Nadat het kanaal dit openbaar maakte, beloofde LG een permanente koerswijziging.

Dat claimt Hardware Unboxed in een video. LG zou nadat het de monitor, een 32GP850, verscheept had naar Hardware Unboxed zonder verdere voorwaarden, toch nog met nieuwe voorwaarden komen. Het bedrijf wilde dat er alsnog een embargo op de review kwam; eentje zonder een einddatum, zelfs. Daarnaast vroeg LG of de monitor getest kon worden met specifieke instellingen, gerelateerd aan de contrastverhouding en antighostingsettings. Verder werd er gevraagd of het product alleen vergeleken kon worden met die van de concurrentie en niet met andere LG-modellen.

LG wilde ook dat het kanaal de review eerst ter goedkeuring in zou sturen. Het bedrijf toonde zich bereid om geld te betalen om de conceptversie van de review te ontvangen en aanpassingen te bedingen. Nadat Hardware Unboxed daar niet mee akkoord ging, vroeg LG om de review dan helemaal niet te publiceren. Het kanaal is onverminderd van plan om de review te publiceren, omdat het nergens mee akkoord is gegaan toen de monitor naar ze opgestuurd werd.

Hardware Unboxed onderstreept dat LG tijdens het stellen van al deze voorwaarden niet op de hoogte was van wat de teneur van de review ging worden: "Ze wisten niet eens of het een negatieve of een positieve review ging worden".

LG heeft na de publicatie van de video gereageerd, bij monde van Ken Hong, het hoofd wereldwijde communicatie van het bedrijf. "We stellen de volgende procedure in om te voorkomen dat dit weer gebeurt: alle embargo-afspraken worden gemaakt voordat het product op de post gaat; vooraf wordt afgesproken of het gaat om een review of productpromotie; en LG's doelen en/of verwachtingen worden vooraf gecommuniceerd zodat deze op tijd geaccepteerd of geweigerd kunnen worden. Verder gaan we ook niet meer gebruikmaken van marketingdochterbedrijf LG CNS voor het contact met content creators".

Hardware Unboxed vertelt dat Hong verder ook beloofd heeft dat het bedrijf zich nergens meer mee bemoeit als het om een review gaat en dat hij verantwoordelijk is als dat toch misgaat.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Hardware Unboxed in een dergelijke zaak verwikkeld raakt. In december besloot Nvidia dat het geen reviewexemplaren meer naar het kanaal zou sturen omdat het in zijn review niet genoeg aandacht schonk aan de raytracingfeatures van Nvidia's videokaarten. Nvidia draaide dat ook terug nadat het kanaal naar buiten trad met die informatie.

Reactie van LG, gepost door het kanaal zelf, is te vinden als pinned comment onder de video