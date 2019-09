Biosupdates die Ryzen 3000-boostsnelheid verhogen, komen binnen drie weken uit

AMD heeft de Agesa 1003abba-firmware gereed en verspreidt die onder de makers van moederborden. Die fabrikanten kunnen vervolgens biosupdates uitbrengen. Volgens AMD lost de firmware een bug op waardoor de boostsnelheid 25 tot 50MHz te laag uitviel.

AMD verwacht dat moederbordfabrikanten over twee of drie weken hun eerste biosupdates uitbrengen. Vervolgens moeten bezitters van Ryzen 3000-processors in applicaties die kortstondig van één core gebruikmaken, de maximale opgegeven boostsnelheid kunnen halen. AMD merkt op dat de maximale boostfrequentie in Cinebench wellicht niet wordt gehaald, doordat die benchmark langere tijd draait. De processorfabrikant stelt dat PCMark 10 een goede workload biedt om de maximale boostsnelheid waar te nemen.

Ook benadrukt AMD dat zijn Ryzen 3000-cpu's realtimeanalyses uitvoeren van allerlei aspecten, zoals cpu-temperatuur, moederbordspanning, geleverde stroom, belasting van cores en workloadintensiteit. Aan de hand daarvan wordt de kloksnelheid dynamisch aangepast. Volgens AMD wordt iedere Ryzen 3000-serie getest op het halen van de gespecificeerde base- en boostfrequentie.

In een Community Update geeft AMD meer details over de komende update. Daarin schrijft het bedrijf dat de snelheidswinst van 25 tot 50MHz is gebaseerd op eigen tests met workloads als PCMark 10 en de Kraken JavaScript-benchmark. De daadwerkelijke verbetering kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de workload, systeemconfiguratie en gebruikte koeling, verduidelijkt AMD.

AMD gaat ook in op speculaties over de betrouwbaarheid van de Ryzen 3000-processors. Er werd beweerd dat AMD de snelheid na de initiële release had teruggeschroefd met een firmware-update, om de levensduur te verlengen. AMD ontkent dat en zegt dat de nieuwe Agesa-update evenmin invloed zal hebben op de levensduur van de processors.

Verder kondigt AMD een nieuwe Monitoring SDK aan. Dat is een verzameling van ontwikkeltools om software te maken voor het monitoren van Ryzen-processors. Er zitten meer dan dertig api calls in, waarmee gedetailleerde informatie over zaken als temperatuur en spanning is op te vragen. De sdk is vanaf 30 september te downloaden op developer.amd.com.

AMD gaat de mogelijkheden die via de Monitoring SDK beschikbaar komen, ook gebruiken voor zijn eigen Ryzen Master-software. Daarvan is een nieuwe versie uitgebracht die gebruikmaakt van de Average Core Voltage-api uit de nieuwe sdk.

Vorige week beloofde AMD al dat er biosupdates zouden komen om de boostfrequentie van Ryzen 3000-processors te verbeteren. Dat was een reactie op berichten in de media dat de cpu's hun maximale boostsnelheid niet halen. AMD erkende dit en zei dat dit deels kwam door een bug in de firmware.