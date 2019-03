World of Warcraft kan op Windows 7 met DirectX 12 gespeeld worden

Microsoft heeft naar eigen zeggen op basis van een verzoek van Blizzard ondersteuning uitgebracht waarmee World of Warcraft-spelers op een Windows 7-systeem gebruik kunnen maken van DirectX 12.

Microsoft laat weten dat de ondersteuning voor DirectX 12 op Windows 7-systemen nu beschikbaar is als onderdeel van de uitgebrachte gamepatch 8.1.5 voor World of Warcraft: Battle for Azeroth. Hiermee is World of Warcraft de eerste game die op Windows 7 ondersteuning heeft voor DirectX 12, al meldt Microsoft dat er momenteel aan enkele andere games wordt gewerkt om hetzelfde mogelijk te maken. Nadere details geeft Microsoft hier nog niet over.

Blizzard bracht eind 2018 al DirectX 12-ondersteuning uit voor World of Warcraft voor Windows 10. Volgens Blizzard had dit positieve effecten voor de prestaties, waardoor het bedrijf onder meer met Microsoft samenwerkte om dit ook mogelijk te maken voor Windows 7-gebruikers. Spelers kunnen beduidend hogere framerates verwachten, wat mede komt door een DirectX 12-element als multi-threading. Het bedrijf benadrukt wel dat de ervaring altijd beter zal zijn op Windows 10 door de optimalisaties die in deze versie van het besturingssysteem zitten.

World of Warcraft-spelers die op Windows 7 gebruik willen maken van DirectX 12 moeten de laatste grafische drivers hebben en een gpu die DirectX 12 op Windows 7 ondersteunt. Dit moet wellicht eerst worden aangezet in de geavanceerde systeeminstellingen bij het onderdeel 'graphics api'.

Naast de uitgebreidere ondersteuning voor DirectX 12 heeft Blizzard met de huidige game-update onder meer twee nieuwe rassen toegevoegd voor de Alliantie: Kul Tiran Humans en de Zandalari Trolls. Verder zijn er nieuwe quests toegevoegd en is vanaf 16 april een nieuwe raid met twee eindbazen beschikbaar: Crucible of Storms.