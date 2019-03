Microsoft voegt Minecraft in april toe aan Xbox Game Pass

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het populaire spel Minecraft wordt toegevoegd aan de catalogus van games die beschikbaar zijn voor bezitters van de Xbox Game Pass. Dit gebeurt vanaf 4 april.

Het spel van ontwikkelaar Mojang heeft volgens Microsoft inmiddels meer dan 91 miljoen spelers en vanaf 4 april komt het ook beschikbaar voor degenen die Minecraft nog niet bezitten, maar wel een abonnement op de Xbox Game Pass hebben. Zij krijgen ook alle gratis game-updates van het spel.

Met de toevoeging van Minecraft aan de Xbox Game Pass heeft Microsoft weer een grote, bekende titel toegevoegd aan de dienst. Abonnees kunnen bijvoorbeeld al Xbox-games als Forza Horizon 4, Crackdown 3, Sea of Thieves en Gears of War 4 spelen. De totale catalogus bestaat uit meer dan honderd games.

Microsoft nam Mojang in 2014 over voor omgerekend een kleine twee miljard euro. Het is dan ook niet verrassend dat de titel voor de Xbox Game Pass uitkomt; het spel is al geruime tijd op allerlei andere platforms beschikbaar. Vorig jaar volgde ondersteuning voor crossplay, maar dat is beperkt tot de pc, de Nintendo Switch, Android, iOS en de Xbox.