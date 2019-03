Google Drive voor smartphone krijgt make-over en een nieuwe Home-functie

Google heeft de smartphoneversie van Google Drive een make-over gegeven. Het design lijkt sterk op dat van de Gmail-app en de clouddienst kreeg ook een paar nieuwe functies. De iOS-versie wordt inmiddels uitgerold; Android-gebruikers ontvangen de update vanaf 18 maart.

Door de esthetische aanpassingen zou Google Drive eenvoudiger te gebruiken zijn op kleinere schermen. Zo verschijnt onder in beeld voortaan een navigatiebalk die sneller toegang geeft tot de favoriete bestanden, de gedeelde bestanden en de nieuwe Home-functie.

Onder die knop gaan alle bestanden schuil waarvan Google Drive denkt dat ze op dat moment relevant zijn voor de gebruiker. De clouddienst baseert zich daarbij op verschillende factoren. Denk aan de laatste bewerkingsdatum, aan bestanden die bovengemiddeld vaak worden gedeeld en aan documenten die op specifieke tijdstippen van de dag worden gebruikt.

Ook eventuele Team Drives verschijnen voortaan prominent in beeld, naast Mijn Drive. Als de gebruiker Google Drive heeft ingeschakeld voor back-ups van zijn pc of Mac, toont de interface daarnaast een tab Computers. Een ander nieuwtje is dat het actiemenu de meestgebruikte acties voortaan automatisch bovenaan plaatst.

Volgens Engadget wordt de nieuwe versie van Google Drive rond deze tijd eerst uitgerold naar iOS-gebruikers. Voor de Android-versie is het nog geduld oefenen tot 18 maart.