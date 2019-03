Duitse rechter verbiedt trajectcontrole op basis van privacyrecht

Een Duitse rechter heeft geoordeeld dat de toepassing van trajectcontrole op een stuk snelweg bij Hannover onrechtmatig is op grond van een grondwettelijk privacyrecht. Dat betekent dat de camera's op de B6 bij Laatzen direct worden uitgeschakeld.

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft volgens Der Spiegel aangekondigd dat het de systemen bij Bundesstrasse 6 nabij Laatzen zal uitschakelen. Dat gebeurt ruim twee maanden nadat de trajectcontrole op deze locatie werd ingeschakeld en tegelijk een rechtszaak hiertegen is begonnen.

De Duitse bestuursrechter stelt vast dat voor het bepalen van de gemiddelde snelheid op een bepaald traject alle kentekenplaten moeten worden geregistreerd. Het federale grondwettelijke Duitse hof oordeelde in februari al dat dit in strijd is met het Duitse informationelle Selbstbestimmungsrecht. Op grond daarvan mag een individu tot op zekere hoogte zelf bepalen wat binnen de grenzen van zijn privéleven valt en wanneer dat met anderen mag worden gedeeld.

Op basis hiervan oordeelde de bestuursrechter dat de trajectcontrole niet door de beugel kan, omdat het in de huidige situatie inbreuk maakt op een grondrecht. Volgens de Südkurier komt er echter een wet die de trajectcontrole wel mogelijk maakt. Daarover zou in mei worden besloten. Wellicht wordt ook nog doorgeprocedeerd, al is nog niet duidelijk of het ministerie beroep aantekent.

Sinds het begin van de trajectcontrole op het 2,2km lange stuk van de B6 bij Laatzen zijn 141 snelheidsovertreders op de bon gezet. Hier passeren dagelijks 15.500 auto's, waarbij in het verleden zware ongelukken zijn gebeurd. De snelheidslimiet bedraagt hier 100km/u. De grootste overtreding werd begaan door een chauffeur bij wie een snelheid van 189km/u werd gemeten.

In Nederland en België bestaat trajectcontrole al geruime tijd. De Nederlandse rechter oordeelde in 2015 dat een trajectcontrolesysteem op de A2 weliswaar de privacy schendt, maar dat de inbreuk dermate beperkt is dat het toch rechtmatig is. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigde dit in een arrest uit 2018. Daarin is bepaald dat trajectcontrole niet in strijd is met het recht op privacy uit de Nederlandse Grondwet of het EVRM.