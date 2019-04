'Microsoft gaat Xbox Game Pass en Xbox Live Gold samenvoegen'

Microsoft is naar verluidt van plan om de diensten Xbox Game Pass en Xbox Live Gold samen te voegen tot een enkele abonnementsdienst. De combinatie van de twee diensten is nog niet officieel door Microsoft bevestigd. Vermoedelijk blijven de twee diensten ook los beschikbaar.

De informatie werd als eerste gebracht door WalkingCat, die op zijn Twitter-pagina regelmatig over Microsoft bericht. Hij meldt dat het nieuwe gecombineerde abonnement Xbox Game Pass Ultimate gaat heten en beschikbaar komt voor 15 dollar per maand. Dat levert in de VS ongeveer een winst van vijf doller per maand op, ten opzichte van de situatie dat beide abonnementen los worden afgenomen.

The Verge meldt dat het heeft begrepen dat de nieuwe abonnementsdienst later deze maand wordt gepresenteerd samen met de nieuwe Xbox One S zonder schijflade; laatstgenoemde console wordt volgens een gerucht waarschijnlijk op 7 mei uitgebracht.

De Xbox Game Pass is een abonnementsdienst waarbij gebruikers direct toegang krijgen tot meer dan honderd downloadbare Xbox-games, waaronder eigen Microsoft-titels zoals Sea of Thieves, Crackdown 3 en Minecraft, maar ook bijvoorbeeld Shadow of the Tomb Raider en Just Cause 4. Xbox Live Gold is een abonnement dat nodig is om Xbox-games online te kunnen spelen in multiplayer. Abonnees van deze dienst krijgen daarnaast elke maand een paar gratis games en speciale aanbiedingen voorgeschoteld.