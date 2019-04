Rechter: Elon Musk en toezichthouder SEC moeten zelf Twitter-geschil oplossen

Een Amerikaanse federale rechter heeft bepaald dat toezichthouder SEC en Tesla-topman Elon Musk hun geschil over Musks Twitter-gebruik onderling moeten oplossen. Investeerders hebben Tesla eerder aangeklaagd wegens bepaalde uitlatingen van Musk op Twitter.

Volgens Bloomberg zijn zowel Elon Musk en de SEC naar huis gestuurd met de opdracht om onderling een einde te maken aan de ruzie. Beide partijen moeten binnen twee weken een brief naar de rechtbank sturen of ze tot een overeenstemming zijn gekomen. De rechter moet die dan goedkeuren. Lukt dat niet, dan zal de rechter zelf een oordeel moeten vellen.

De zaak draait om het in Angelsaksische landen geldende juridische beginsel contempt of court, wat in feite voorschrijft dat rechters en toezichthoudende, officiële instanties niet beledigd mogen worden en dat personen zich respectvol jegens hen moeten gedragen.

Dat beginsel is volgens de SEC geschonden, toen Musk in februari een tweet verstuurde waarin hij de autoproductie van Tesla gunstiger afspiegelde dan in werkelijkheid niet gehaald kon worden. Ook al was Musk er snel bij om deze uitspraak te corrigeren, volgens de SEC was dit koersgevoelige informatie en in strijd met een eerdere schikking tussen beiden, op grond waarvan Musk 20 miljoen dollar aan de SEC moest betalen en zijn positie als bestuursvoorzitter moest opgeven. Die schikking kwam voort uit een tweet uit augustus vorig jaar, waarin Musk zei te overwegen om Tesla van de beurs te halen.

Musk liet in een verklaring weten tevreden te zijn met de uitspraak van de rechter. Volgens hem was de bewuste tweet 'op waarheid gebaseerd, niet direct schadelijk voor aandeelhouders en geenszins een schending van de vorig jaar gesloten schikkingsovereenkomst'. Hij zei ook dat altijd al vond dat het geschil onderling met de SEC opgelost moet worden en niet in de rechtszaal.

Een voormalige aanklager van de SEC, Elliot Lutzker, zegt tegen CNBC dat het onwaarschijnlijk is dat de SEC Musk ook als ceo wil laten opstappen. Als de SEC die eis niet stelt en niet langer het contempt-bezwaar handhaaft, ligt het voor de hand dat Musk wederom een flinke boete moet betalen, aldus Lutzker. Die nieuwe boete zal hoger zijn dan de eerdere van 20 miljoen dollar.