Elon Musks schikking met beurswaakhond SEC krijgt goedkeuring van rechter

De onlangs tussen Elon Musk en de Amerikaanse beurswaakhond SEC gesloten schikking over het Twitter-gebruik van de Tesla-topman, heeft goedkeuring van een rechter gekregen. De overeenkomst moest nog rechterlijke goedkeuring krijgen voordat deze definitief is.

Eerder gaf een rechter al aan dat Elon Musk en toezichthouder SEC onderling hun Twitter-geschil moesten oplossen, waarna hun overeenstemming nog wel rechterlijke goedkeuring moest krijgen. Dat laatste is nu gebeurd, schrijft Reuters. Nadere details zijn niet bekendgemaakt, zoals de vraag of Musk als onderdeel van de schikking wederom een boete moet betalen; eerder moest hij al 20 miljoen dollar betalen aan de SEC. Daarover zei Musk eerder dat deze betaling het waard was. Hij moest toen ook zijn positie als bestuursvoorzitter opgeven.

Op grond van de door de rechter goedgekeurde deal met de SEC moet de Tesla-topman voortaan Twitter-berichten met beursgevoelige informatie over Tesla eerst voorleggen aan een advocaat binnen het bedrijf. Dit betekent dat hij niet zomaar Twitter-berichten meer mag plaatsen over de de financiële staat van dienst van Tesla, eventuele overnameplannen, of gegevens over leveringsaantallen.

Overigens heeft een commissielid van de SEC, Robert Jackson, openlijk zijn verontwaardiging geuit over de deal. "Gelet op Musks gedrag kan ik niet achter de schikking staan waarin hij niet toegeeft wat voor iedereen kristalhelder is die deze bizarre serie van gebeurtenissen heeft gevolgd", aldus Jackson. Hij vindt dat Musk de eerder gesloten overeenkomst met de SEC en Amerikaanse investeerders heeft gebroken.