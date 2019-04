SpaceX verliest middelste gelande Falcon Heavy-rakettrap wegens ruwe zee

SpaceX heeft vrijdagochtend een geslaagde lancering met de Falcon Heavy uitgevoerd, waarbij zowel de twee zijboosters als de middelste core succesvol zijn geland. De middelste core landde op een schip, maar door de ruige zee is de rakettrap alsnog verloren gegaan.

SpaceX heeft tegenover The Verge verklaard dat in het weekend sprake was van een ruige zee, waardoor het droneschip genaamd 'Of Course I Still Love You' in de Atlantische oceaan er niet in is geslaagd de middelste core aan land te brengen. De rakettrap, die een hoogte van zeker 35 meter heeft, is in zee beland. "Gedurende het weekeinde werden de weersomstandigheden slechter, met golven van 2,5 tot 3 meter hoog. De booster begon daardoor te schuiven en het bleek uiteindelijk niet mogelijk hem rechtopstaand te houden", aldus SpaceX.

Normaal gesproken worden deze op de droneschepen opgevangen rakettrappen van de Falcon 9-raket min of meer vastgezet met de zogeheten octagrabber, een robotplatform dat op het landingsplatform de booster aan het dek bevestigt. Dit moet een omvallende booster voorkomen. Deze procedure was echter niet mogelijk bij de middelste core van de Falcon Heavy. In principe is deze middelste rakettrap grotendeels gelijk aan de onderste rakettrap van de Falcon 9, maar het ontwerp wijkt iets af, omdat de middelste core van de Falcon Heavy aan de twee zijboosters moet worden bevestigd. Door dit afwijkende ontwerp is de bevestigingsmethode met de octagrabber niet mogelijk bij de middelste trap van de Falcon Heavy.

In de komende zomer zal SpaceX wederom een Falcon Heavy lanceren, dit keer met een geheel nieuwe middelste core waarbij de octagrabber wel inzetbaar is. Bij die lancering moeten de vrijdag op land gelande zijboosters wederom worden ingezet. SpaceX denkt niet dat de verloren rakettrap impact heeft op toekomstige missies.

Bij de recente lancering is de Saudische satelliet Arabsat 6a succesvol in een baan om de aarde gebracht. Dit was de tweede lancering van de Falcon Heavy en de eerste commerciële missie. De eerste lancering van februari vorig jaar verliep ook voorspoedig, behalve het landen van de middelste core. Dat ging toen mis, waarbij de rakettrap het schip mistte en in zee stortte.