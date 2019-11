Hyundai onthult noisecancellingtechnologie om rij- en rolgeluiden tegen te gaan

Hyundai heeft de zogeheten Road Noise Active Noise Control-technologie geïntroduceerd. Deze technologie moet volgens het bedrijf in toekomstige Hyundai-modellen een bijna geluidsvrije rijervaring mogelijk maken, doordat ook rij- en rolgeluiden zoveel mogelijk worden onderdrukt.

Hyundai zegt niet wanneer de technologie precies wordt ingebouwd en bij welke toekomstige modellen dat zal gebeuren, maar het ligt voor de hand dat de RANC-technologie wordt geïntroduceerd in nieuwe elektrische modellen. De fabrikant zegt namelijk dat auto's die door waterstof en batterijen worden aangedreven nog nauwelijks aandrijfgeluid produceren, 'waardoor het steeds belangrijker wordt om rolgeluiden en windgeruis te onderdrukken'. Volgens de automaker speelt de geluidsonderdrukkende technologie een rol in het nog aantrekkelijker maken van elektrische voertuigen.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf zegt dat het al zes jaar bezig is om de RANC-technologie te perfectioneren en klaar te stomen voor massaproductie. Hyundai meldt dat de patentaanvraag voor de locatie van de sensoren en de signaalselectiemethode, volgens het bedrijf de belangrijkste technologie van RANC, inmiddels is voltooid in Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Het systeem zou voortborduren op de ANC-technologie, maar die technologie heeft volgens Hyundai zijn beperkingen. Zo werkt het alleen bij constante ruis en het als optreden van geluid is te voorspellen. Deze ANC-technologie wordt dan ook vooral ingezet om motorgeluid te dempen. Volgens Hyundai levert RANC een belangrijke bijdrage aan een stillere cabine, omdat het systeem allerlei rol- en rijgeluiden in real-time kan analyseren om tegengeluiden te produceren. Dit zou 0,002s in beslag nemen, terwijl het volgens Hyundai 0,009s duurt voordat een inzittende een ongewenst geluid van de weg of de motor hoort.

Het produceren van het 'antigeluid' wordt onder meer aangestuurd door een microfoon. Het systeem is volgens Hyundai in staat om de geluidsonderdrukking afzonderlijk te regelen voor de bestuurder, de voorste passagier en de achterbank. Uit tests zou blijken dat het geluidsniveau door de inzet van RANC met 3dB daalt. De automaker zegt dat het niveau daarmee uitkomt op ongeveer de helft van het geluidsniveau van een auto zonder RANC. Dat maakt het volgens Hyundai mogelijk om bepaalde geluidsisolerende materialen niet meer te gebruiken, wat het gewicht van het voertuig ten goede komt.