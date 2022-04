Ook mediauitgevers spreken zorgen uit over opt-in advertentietracking in iOS 14

Verschillende grote uitgevers en adverteerders spreken hun zorgen uit over een opt-in voor advertentietracking in iOS 14. Nadat Facebook daar eerder voor waarschuwde denken nu ook andere uitgevers dat hun inkomsten zullen dalen.

Onder andere Weather Co., dat het populaire weather.com beheert, en uitgevers zoals DMG Media en Branch Metrics zijn bang dat de nieuwe regels in iOS 14 gaan zorgen voor een inkomstendaling, zeggen ze tegen de Wall Street Journal. De uitgevers verwachten een daling van soms wel veertig procent. Ze wijzen daarbij naar een nieuwe functie in iOS 14, die later dit jaar uitkomt. In dat besturingssysteem moeten gebruikers een opt-in geven om hun Unique ID for Advertisers of IDFA te delen met adverteerders. Als ze dat niet doen kunnen gebruikers niet gevolgd worden via verschillende apps, die meestal gebruik maken van dat id. Het id wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

De uitgevers zijn bang dat de functie zorgt voor minder inkomsten omdat niet-gepersonaliseerde advertenties minder opleveren. "Nu iedere uitgever aan het vechten is voor iedere advertentiecent kan dit niet op een slechter moment komen", zegt Martin Clarke van DMG Media tegen de krant. DMG is de uitgever van onder andere de Daily Mail en MailOnline. Clarke verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat 85 procent van de gebruikers de opt-in niet accepteren als ze de keus voorgelegd krijgen. "Het is schandalig dat Apple zich op deze manier tussen ons en onze lezers in plaatst." Uitgever Sheri Bachstein van Weather Co. denkt dat de inkomsten van advertenties binnen iPhone-apps met wel veertig procent kunnen dalen.

De uitgevers herhalen de zorgen die Facebook eerder deze week uitsprak. Het sociale netwerk waarschuwde donderdag dat uitgevers ernstig last konden krijgen van Apples nieuwe regels. Vooralsnog vragen zowel Facebook als de uitgevers en ontwikkelaars nog niet om maatregelen bij Apple, maar spreken ze alleen hun zorgen uit.