Apple betaalt in VS schadevergoeding aan Powerbeats 2-eigenaren

Apple heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak geschikt, waarbij het eigenaren van Powerbeats 2-oordoppen een schadevergoeding gaat betalen wegens vermeend slecht functioneren. Hiervoor is een bedrag van bijna 10 miljoen dollar gereserveerd.

Amerikanen die een claim in willen dienen kunnen dit doen op de speciaal hiervoor ingerichte website wirelessearphonessettlement.com, zo ontdekte MacRumors. Zij moeten de Powerbeats 2-oordopjes dan wel voor 7 augustus hebben aangeschaft, en de aanvraag voor 20 november hebben ingediend. Ook geldt dat alleen Amerikanen de mogelijkheid hebben om een claim in te dienen. Op 21 januari dient nog een zitting bij de rechtbank in Californië waarbij wordt gekeken of de uitbetalingsprocedure goed en eerlijk is verlopen.

Het gaat om een rechtszaak die in 2017 tegen Apple is aangespannen wegens het vermeende slecht functioneren van de Powerbeats 2-oordopjes. Klanten hadden geklaagd dat de oordopjes snel hun accucapaciteit verloren, slecht tegen zweet en ander vocht konden, en een slechte bouwkwaliteit hadden.

Voor het uitbetalen is een bedrag van 9,75 miljoen dollar gereserveerd, dat moet worden verdeeld tussen de klanten die Powerbeats 2-oordoppen hebben gekocht en hiervoor een claim hebben ingediend. Ook moeten de gerechtelijke kosten hier nog van worden afgetrokken. Ook onderdeel van de schikking is dat Apple niet hoeft toe te geven dat er iets mis was met de Powerbeats 2; de fabrikant heeft besloten dat het schikken van de zaak een goedkopere optie is dan doorprocederen.