Id Software deelt gameplaydetails DOOM: The Dark Ages, release op 15 mei

Bethesda Softworks en id Software onthullen meer gameplaydetails van de aankomende actiegame DOOM: The Dark Ages. Zo krijgt het spel drie meleeopties en minder nadruk op acrobatiek. DOOM: The Dark Ages komt op 15 mei uit voor de pc, Xbox Series X en S, de PlayStation 5 en de Xbox Game Pass.

DOOM: The Dark Ages introduceert enerzijds het zaagschild: een schild met een zaag in de rand, dat gegooid kan worden en aanvallen kan blokkeren en pareren. Dit is een contextuele actie en gebeurt op basis van één knopinput. Daarnaast heeft de Slayer de beschikking over drie wapens voor meleeaanvallen: een vlegel, een knots en een elektrische handschoen. Volgens id Software heeft ieder van deze wapenopties een eigen progressiesysteem met unieke upgrades en aanvallen. Tweakers publiceerde onlangs een preview van DOOM: The Dark Ages, waarin dieper ingegaan wordt op de verschillende wapens.

Verder laat de ontwikkelaar weten dat de nadruk in DOOM: The Dark Ages minder op acrobatiek ligt. De DOOM Slayer wordt als een 'zwaardere tank' beschreven en speelt dus wat logger. Naast het hoofdpersonage is de wereld van DOOM ook veranderd in dit derde deel uit de rebootserie, dat zich overigens afspeelt vóór de games uit 2016 en 2020. Id software zegt dat spelers meer de vrijheid hebben om lineaire levels op hun eigen tempo te verkennen, voordat ze met het verhaal verdergaan. Het zou de grootste DOOM-omgeving ooit zijn. Tot slot toonde de gamemaker de uitgebreidere gameplaybeelden van de Cyber Dragon-cyberdraak en de Atlan-mech.