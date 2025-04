Id Software deelt tweede trailer van Doom: The Dark Ages

Ontwikkelaar id Software publiceert de tweede trailer van Doom: The Dark Ages. Zowel het verhaal als de gameplay komen aan bod. De actiegame komt op 15 mei uit voor de pc, Xbox Series X/S en de PlayStation 5.

In een bijna drie minuten durende trailer is te zien hoe de heerser van de hel een aanval lanceert op de aarde, waarop de Doom Slayer ‘wordt geactiveerd’ als antwoord. Spelers gaan met het klassieke personage aan de slag in een middeleeuwse setting. Het verhaal speelt zich af vóór de Doom-games uit 2016 en 2020 en lijkt de oorsprong van het personage te verkennen.

Naast verschillende geweren toont de trailer gameplay van het nieuwe schild en verschillende melee-wapens. Er zitten ook allerlei ‘voertuigen’ in het spel, zoals de eerder onthulde Cyber Dragon-cyberdraak en de Atlan-mech.

Doom: The Dark Ages is vanaf nu te preorderen. De Standard Edition kost 79,99 euro, gevolgd door 109,99 euro voor de Premium Edition. Die geeft spelers twee dagen vroeger toegang tot de game en toekomstige dlc voor de campaign. Het pakket bevat ook een digitaal artbook en soundtrack, alsook het Divinity-skinpakket.