Door Paul Hulsebosch, zondag 19 februari 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Gespeeld op: Xbox One en Windows 10

Het eerste deel van Halo Wars was geen groot succes. Sterker, het kostte Ensemble Studios de kop. Als ontwikkelaar van de ooit zeer succesvolle Age of Empires rts-games was dat toch een grote naam. Desondanks heeft eigenaar Microsoft kennelijk meer vertrouwen in Halo Wars dan in Age of Empires, want terwijl er nog steeds geen volwaardig vervolg op die laatste titel is, ligt Halo Wars 2 inmiddels in de winkel. Halo Wars 2 is niet gemaakt door Ensemble. De regie over alle Halo-games is inmiddels in handen van Microsofts eigen 343 Industries. Voor de ontwikkeling van Halo Wars 2 zocht het samenwerking met een andere grootmacht op het gebied van rts-games, het Engelse The Creative Assembly, bekend van de Total War-serie. Verwacht echter geen Total War. Halo Wars 2 is geen Total War in space, het is op en top Halo, met een vreemde twist in het verhaal.

Verhaal

In sciencefiction is van alles mogelijk. Dus ook dat er - in een tijdperk waarin ruimteschepen met het grootste gemak het hele heelal doorkruisen - opeens een onbekend hoekje van het universum blijkt te zijn dat op geen enkele kaart is te vinden. Na de gebeurtenissen uit de eerste Halo Wars is de Spirit of Fire, het schip van de UNSC dat centraal staat in de serie, precies in dat hoekje terechtgekomen. Het gaf de beide studio's de gelegenheid om een heel nieuw verhaal te verzinnen voor Halo Wars 2. De bemanning van de Spirit of Fire ontwaakt na 28 jaar fris en fruitig uit een cryoslaap en heeft er zin in. Op het nabijgelegen hemellichaam The Ark moet een geheel nieuwe vijand worden bestreden, en ondanks een enorme overmacht gaan de dames en heren na hun cryoslaap haast vrolijk aan de slag. Overmacht of niet, de vijand zal verslagen worden, want er staat veel op het spel. Voor wie de serie nauwkeurig volgt: dit alles speelt zich af in 2559, 28 jaar na de gebeurtenissen in de eerste Halo Wars en kort na Halo 5: Guardians.

De game bevat een campagne en is daarnaast uiteraard met of tegen anderen te spelen. Door de campagne is een verhaal geweven dat gedeeltelijk al door Ensemble was vastgelegd en nu door 343 Industries is uitgewerkt. Het draait vooral om The Banished, een nieuwe vijandige factie die een groot gevaar vormt. Het verhaal zelf is niet bepaald sterk, maar het wordt wel goed verteld. Zoals meestal in de serie, zijn de voice acting en dialogen prima. Maar goed ook, want dat verhult dat de ontwikkelingen zelf eigenlijk aan de saaie kant zijn. Dat een en ander toch goed overkomt, is mede te danken aan het feit dat dat de vele cutscenes fantastisch zijn uitgewerkt. Die zijn eigenlijk altijd wel goed verzorgd binnen de serie, en hier misschien wel beter dan ooit. Ze zijn gemaakt door Blur Studios, ook verantwoordelijk voor de cutscenes in het eerste deel. Buiten de cutscenes ziet de game er echter minder goed uit. Voornamelijk doordat de maps waarop je speelt wat fantasieloos zijn. Dat had beter gekund.

Nieuwe Cortana

Wat gelukkig helpt, is dat via de cutscenes de personages in de game goed tot leven worden gewekt. James Cutter, kapitein van de Spirit of Hope, is een beetje een houten Klaas, maar de kunstmatige intelligentie in het verhaal steelt de show. Cortana doet hier niet mee, maar wordt waardig vervangen door tegenhanger Isabel. Ze is de ster van de show, samen met een lekker lompe Atriox, de baas van The Banished. Verder is er een serie Spartans aan boord van de Spirit of Fire, die als Hero Unit aan het hoofd staan van je leger op het slagveld. Ze hebben illustere namen als Jerome-092, Alice-130 en Douglas-042.

Microsoft toont wat beelden uit de mooie cutscenes in Halo Wars 2.