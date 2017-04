Door Paul Hulsebosch, dinsdag 18 april 2017 10:39, 18 reacties • Feedback

De Definitive Edition van Halo Wars verschijnt via Steam. De Windows-versie van de game was al sinds eind 2016 beschikbaar, maar alleen voor wie een luxe-editie van opvolger Halo Wars 2 kocht. De opgepoetste versie van het origineel is vanaf 20 april los verkrijgbaar.

De Halo Wars: Definitive Edition is een 'enhanced' versie van de rts die Microsoft in 2009 op de markt bracht. De nieuwe versie is vanaf 20 april te koop, voor 20 dollar. De nieuwe versie verschijnt als losstaande game voor zowel Windows als Xbox One. De opgepoetste versie bevat alle dlc die voor de rts verschenen is. De versies die via de Xbox Store en Windows Store verkocht worden, zijn Play Anywhere, wat wil zeggen dat de zelfde game op beide platforms gespeeld kan worden. De versie die via Steam verkocht wordt, is dat niet en kan dus niet op een Xbox One geïnstalleerd worden. De Steam-versie heeft wel Steam Achievements. Wie de Steam-versie speelt, heeft bovendien toegang tot dezelfde serverbrowser als de versie uit Windows Store.

De Definitive Edition is vrijwel hetzelfde als de game uit 2009, maar heeft 'een verbeterd uiterlijk'. De game kan bovendien in 4k gespeeld worden. De opgepoetste versie verscheen in december, maar was enkel beschikbaar voor wie de Halo Wars 2: Ultimate Edition besteld had. Halo Wars 2 zelf zou pas in februari van dit jaar op de markt komen.

Halo Wars: Definitive Edition