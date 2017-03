Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 12:49, 10 reacties • Feedback

Microsoft test een functie om gesproken tekst in getypte tekst om te zetten en omgekeerd in de game Halo Wars 2 op Windows 10 en Xbox One. De functie moet in een later stadium ook beschikbaar komen in andere games.

Door de functie moeten gebruikers die bijvoorbeeld een gehoorprobleem hebben of die geen geluid aan willen of kunnen zetten toch mee kunnen doen in gamechats als andere spelers communiceren via spraak. Omgekeerd geldt dat gebruikers die niet kunnen lezen ook in gamechats kunnen meedoen als andere spelers typen. De functie zit in de toegankelijkheidsopties, meldt Microsoft.

Gebruikers moeten een van beide opties kiezen. De Xbox One of Windows 10-pc kan gesproken tekst in beeld weergeven of getypte tekst uitspreken, maar niet allebei. Het is onbekend hoe de functie omgaat met scheldwoorden. Sommige transcriptiediensten censureren dat. De test vindt plaats in Halo Wars 2 en de functie moet in de toekomst ook in andere games werken.