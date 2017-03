Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 12:26, 9 reacties • Feedback

Telecombedrijf Liberty Global, het moederbedrijf van Ziggo in Nederland en Telenet in BelgiŽ, bespreekt volgens de site The Register een fusie met Vodafone in Verenigd Koninkrijk. Vodafone en Ziggo gingen begin dit jaar samen in Nederland.

Vodafone en Liberty Global spraken in 2015 al eens over een Britse fusie, maar nu de Nederlandse fusie compleet is, denken beide bedrijven weer na over een nieuw samengaan in het Verenigd Koninkrijk, meldt The Register op basis van meerdere niet nader genoemde bronnen. Gezien de informatie zit in elk geval een van de bronnen bij Vodafone.

De gesprekken zouden plaatsvinden op de vierde verdieping van het Britse hoofdkantoor van Vodafone, dat voor de gelegenheid in zijn geheel zou zijn afgesloten. Het zou in eerste instantie gaan om een fusie zoals in Nederland is gebeurd met de nieuwe joint-venture VodafoneZiggo, maar het zou ook kunnen dat Vodafone besluit zijn Britse tak te verkopen aan Liberty Global, meldt The Register. Beide bedrijven hebben niet gereageerd op het gerucht.