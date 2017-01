Door Sander van Voorst, vrijdag 6 januari 2017 20:02, 10 reacties • Feedback

Submitter: MusicAddict

In een nieuwe bta-update van de Steam-client is ondersteuning toegevoegd voor Xbox One- en Xbox 360- controllers. Daardoor kunnen spelers die controllers met elke game gebruiken, alsof deze een Steam-controller zijn.

In de patchnotes is te lezen dat de ondersteuning zich tot elke generieke Xinput-controller uitstrekt en dat dezelfde mapping-functies als voor de Steam-controller beschikbaar zijn. De update zorgt er verder voor dat gebruikers profielen aan verschillende controllers kunnen toevoegen, al is er nog geen mogelijkheid voor Steam om onderscheid te maken tussen verschillende Xinput-controllers.

Valve kwam half december met een soortgelijke update voor de DualShock 4-controller, waarbij ook ondersteuning voor de gyroscoop en touchpad werd geïntroduceerd. Het is onduidelijk hoe lang het zal duren voordat de bètafunctie beschikbaar komt in een stabiele release. Het duurde bij de PS4-variant ongeveer een maand voordat de stabiele release plaatsvond.