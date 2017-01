Door Sander van Voorst, vrijdag 6 januari 2017 19:27, 3 reacties • Feedback

Het team achter een van de Just Cause 3-multiplayer-mods heeft bekendgemaakt dat hun bčtaversie inmiddels speelbaar en te downloaden is. De mod voegt een multiplayer aan het spel toe, dat deze functie oorspronkelijk niet bezit.

Ontwikkelaar Sebastian M. schrijft op de site van Nanos.io dat het werk aan de mod is voltooid, na enige 'administratieve problemen', zonder verder op de aard daarvan in te gaan. In juli maakte het team bekend dat de mod een 'speelbaar stadium' naderde, en de release zou op 20 december plaatsvinden. Door de onbekende problemen werd deze echter uitgesteld.

In de forumpost schrijft de ontwikkelaar dat het nog steeds om een bètaversie gaat en dat er in de komende weken nieuwe functies worden toegevoegd. Samen met de release van de server- en clientsoftware is bovendien toegang tot de api mogelijk gemaakt. Op enkele bekende problemen na zou deze versie speelbaar moeten zijn, aldus de ontwikkelaar.

Het werk aan de mod begon eind 2015 en het team claimt de officiële ondersteuning van Square Enix en Avalanche Studios te hebben.