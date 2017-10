Nacon brengt Revolution Pro 2-controller voor PS4 en pc uit voor 130 euro

Nacon heeft zijn Revolution Pro 2-controller voor de PlayStation 4 en pc uitgebracht in de Benelux. De luxe uitgevoerde controller heeft een officiŽle licentie van Sony en is te configureren via een pc-applicatie.

Volgens Nacon heeft de controller een ingebouwde ARM-processor die een algoritme aanstuurt voor verbeterde precisie van de analoge thumbsticks. De controller wordt geleverd met software voor Windows en macOS, waarmee profielen zijn te maken en geavanceerde instellingen zijn uit te voeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de gevoeligheid van de triggers en de thumbsticks aan te passen.

De d-pad is te configureren in een 4-way- of 8-waymodus. Aan de onderkant van de controller zitten vier instelbare shortcutknoppen. Met de profielknop kan tussen de gemaakte profielen gewisseld worden, in totaal kan de controller acht profielen bevatten: vier voor de PlayStation 4 en vier voor de pc.

Aan beide kanten zijn trilmotoren ingebouwd en Nacom heeft de Revolution Pro 2 voorzien van extra gewichten. De controller werkt alleen bekabeld, via een afneembare usb-c-kabel van drie meter lang. Nacom kondigde de controller in juli aan en laat nu weten dat hij in de winkels ligt. De adviesprijs bedraagt 129,90 euro.