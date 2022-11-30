Microsoft verhelpt verminderde gameprestaties in 22H2-update Windows 11

Microsoft heeft een optionele update uitgebracht met onder meer een oplossing voor een bekend gamerelateerd probleem voor gebruikers van de 22H2-update van Windows 11. Het probleem uitte zich in de vorm van schokkerige gameplay, verminderde prestaties, screen tearing of framedrops.

Het gaat om update KB5020044, bedoeld voor Windows 11 versie 22H2, waarmee de buildversie naar 22621.900 gaat. Volgens Microsoft wordt hiermee de fout aangepakt waarvan sommige, niet nader genoemde games of apps last hadden. Deze games activeerden debuggingfuncties voor de gpu-prestaties, terwijl het niet de bedoeling is dat deze functies worden gebruikt door consumenten. Het gaat hier om Windows 11-functies voor ontwikkelaars om hun games te optimaliseren.

Gebruikers klaagden hier in september al over. Het probleem zou leiden tot sterke fluctuaties in cpu-gebruik, wat vervolgens resulteerde in verminderde gameprestaties. Het bleek weer te verdwijnen als een vorige versie van Windows 11 werd gebruikt. Gesuggereerd werd ook dat de fout gerelateerd was aan de voor Nvidia-gpu's bedoelde GeForce Experience-software. Het bedrijf kwam al snel met een update voor deze software; versie 3.26 moest de problemen verhelpen.

De fout moet nu met KB5020044 in zijn geheel verholpen zijn. Microsoft erkende eerder deze maand al dat het probleem zich kon voordoen en raadde gebruikers toen af om hun Windows 11-systemen handmatig naar versie 22H2 bij te werken.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 14:22 117

30-11-2022 • 14:22

117

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Reacties (117)

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himlims_ 30 november 2022 14:25
windows-11 gaat / staat bij mij in rijtje van Windows Vista, Windows-ME [..] not going to happen

//edit; hardware compatabiliteits issues, systeembronnen overload (mem/cpu 80% terwijl er niets gebeurd). Als de start van een OS op deze manier is, is het er binnen paar dagen vanaf; terug naar win10.

//edit2: hieronder staan ruim voldoende voorbeelden waarom ik deze mening/ervaring heb.

//edit3: nogal wat discussie teweegbrengen gebracht [..] heb win11 eens geïnstalleerd (begin van release) ik vond het om te :r
- “verplicht” online account
- diverse hardware issues
- prestatie om te janken
- cpu/men gebruik buitensporig bij idle
- fps games duidelijk minder dan win10
- prestatie SSD duidelijk minder dan win10
- netwerk prestaties duidelijk minder dan win10
- “discutabele systeem eisen” (staat eigenlijk los van prestatie)
- HDD bronnen gebruik hoog
- updates liepen vast, gaven problemen
- GUI instelling beperkt aanpasbaar (vrijheid ingeperkt)
- systeem instellingen op 3-4 verschillende plekken (configuratie scherm, systeeminstellingen, systeem beheer, policy etc… een zooitje)
- “geforceerd” van edge/o365/bing etc

Al met al 0 argumenten om te upgraden vanuit ‘mijn ervaring’

Vond het een onplezierige ervaring, en zeker geen efficiënter OS dan win10

(FYI; ik ben een Linux man, maar positief verrast door windows10 vond/vind ik het beste OS wat Microsoft op de markt gebracht heeft. Echter Windows 11 ervaar ik niet als een verbetering en krijg er ‘Vista’ vibes van)

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 23 juli 2024 21:44]

AzaZPPL @himlims_30 november 2022 14:28
Waarom precies? Ik snap je punt dat sommige vlakken wel eens een bug heeft, maar ik zou het echt niet in de Windows Vista plaatje kunnen stoppen. Je ziet hier ook weer dat ze dit netjes vrij snel hebben opgelost nadat ze er achter zijn gekomen.

[Reactie gewijzigd door AzaZPPL op 23 juli 2024 21:44]

Simyager @AzaZPPL30 november 2022 14:36
Ik kon bijvoorbeeld bij een nieuwe laptop géén lokale gebruiker toevoegen. Ik moest verplicht een MS account invoeren. Bij Windows 10 was dat nog mogelijk, maar vanaf Windows 11 is het verplicht.

Ja ik kan wel zelf de laptop formatteren, maar die laptop zal gebruikt worden voor school en daar ben je gebonden aan Windows. Aangezien iedereen later toch naar Windows 11 moet gaan toch maar geaccepteerd.

Valve heeft gelukkig met Steam Deck een grote boost gegeven aan Linux gaming. Met proton kan je tegenwoordig steeds meer games spelen en sommige games met EAC (anti-cheat) werken al.

Edit: Bedankt aan iedereen voor het advies mbt nieuwe gebruiker. Ik zal het zeker wel herinneren voor de volgende keer :D.

[Reactie gewijzigd door Simyager op 23 juli 2024 21:44]

RobertPeterson @Simyager30 november 2022 14:44
Hier heb ik ook nog geen problemen mee gehad. Even de internet kabel er uit. En anders heel vaak een niet bestaand microsoft account invoeren, dan gaat die een lokale gebruiker maken.
MikeNL90 @RobertPeterson30 november 2022 14:49
Als je gewoon een naam invoert bijv. Robert Peterson ipv een emailadres wordt het automatisch een lokaal account, dus hoef je niet perse je eigen af te koppelen van het internet.
360Degreez @MikeNL9030 november 2022 19:23
Dit is serieus een lifehack. Dank voor het delen :-)
RobertPeterson @MikeNL9030 november 2022 19:29
Echt? Bedankt haha dit was volgens mij bij de eerste versies van Windows 11 niet zo:

https://youtu.be/s1wqOHo9Lb0

Filmpje van jayz2cents waar hij uitlegt hoe je een lokaal account kunt maken haha!
MikeNL90 @RobertPeterson1 december 2022 11:10
Geen idee, ik deed dit al met Windows 10:P
RobertPeterson @MikeNL901 december 2022 11:12
Lifehackje haha! Bedankt!
NoNutsNoGlory @MikeNL901 december 2022 19:55
Selecteer Aanmelden wanneer u tijdens de installatie wordt gevraagd een Microsoft-account te maken of u aan te melden.

Gebruik het adres: no@thankyou.com.

Typ een wachtwoord op het volgende scherm.(maakt niet uit wat voor wachtwoord)

Windows geeft "Oeps, er is iets misgegaan" weer op het volgende scherm.

Als u op Volgende klikt, wordt een scherm geopend waarin u een lokaal account kunt maken.

Scheelt UTP kabels eruit trekken ensow ;)

[Reactie gewijzigd door NoNutsNoGlory op 23 juli 2024 21:44]

MikeNL90 @NoNutsNoGlory2 december 2022 11:19
Volgens mij is het toch handiger van wat ik al zij om direct een gebruikersnaam in te voeren (dus geen email), want dan kom je direct in het proces om een lokaal account aan te maken.

Maar wellicht reageer je ook op het verkeerde comment.
Verwijderd @MikeNL905 december 2022 11:34
GOAT
Zodiac @Arfman30 november 2022 18:41
Hoe krijg jij dan je Internet? Per kilo uit de supermarkt?
dasiro @Arfman30 november 2022 20:57
een kabel die internet thuis binnen brengt: dat kan een telefoonpaar zijn, maar ook fiber, coax of UTP, dus de redelijk generieke term "internet"kabel dekt de lading beter dan je zou denken :+ (op een enkele mobiele 5G/satteliet verbinding na)
Ethelind @Arfman1 december 2022 07:48
Vertel dat maar aan wifikabel verhuur.
Iedereen noemt het internet kabel, wifi-kabel, netwerk kabel. Helaas.
RobertPeterson @Arfman30 november 2022 19:30
Moet ik echt benoemen dat het een UTP kabel is? Of bedoel je dat interkabel aan elkaar is geschreven?
RobertPeterson @Arfman30 november 2022 20:32
Aangezien we hier op tweakers zitten lijkt het mij vrij logisch dat als ik iets een internetkabel noem dat iedereen snugger genoeg is om te bedenken dat dit een UTP kabel is.

Maar ik zal er de volgende keer om denken!
Gamebuster @RobertPeterson1 december 2022 08:56
Ik vind internet-kabel beter omdat de nadruk ligt op "de kabel waar het internet over gaat". Het maakt niet uit waar je internet over binnen komt.

Als je bijv. een 4G dongle gebruikt, is je "internet kabel" een USB kabel!
YGDRASSIL @Gamebuster1 december 2022 09:25
Via Wifi zit er helemaal geen internet kabel meer aan je laptop. Talloze mogelijkheden :)
Remzi1993 @Simyager30 november 2022 14:52
Er is een command die je kan intypen tijdens de installatie wizard dat je toegang geeft tot het aanmaken van een lokaal account. Dit is eigenlijk ook heel makkelijk op te zoeken via Google dus er is eigenlijk (nog) geen reden om moord en brand te schreeuwen. Pas als ze het helemaal onmogelijk maken heb je gelijk. Nu is het dus gewoon mogelijk (het is een korte command en snel gedaan).
latka @Remzi199330 november 2022 16:20
Het is toch van de gekke dat je een machine zou kopen, geld betaald voor een windows licentie en dan dit soort zaken moet gaan doen om registratie te omzeilen. Het is in ieder geval een van de redenen dat ik geen windows licentie koop: het is gebruikersonvriendelijk als je iets meer doet dan Freecell spelen.
watercoolertje @latka30 november 2022 17:02
Het moet niet het is 1 van de manieren (niet bestaande login zoals je boven je kan lezen werkt ook), en ik kon gewoon knopje drukken aanmelden bij domein en daarna een username invoeren, was wel windows enterprise (en nee ik heb me niet aangemeld bij een domein) :D

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 21:44]

Dutch_CroniC @watercoolertje1 december 2022 09:00
Dat werkt dan weer helaas niet met Home versie.
nzall @Remzi199330 november 2022 14:58
Ik heb zelf dat commando moeten gebruiken om het gebruiken van een Microsoft account te omzeilen omdat windows 11 blijkbaar geen drivers had voor mijn wifi-kaart, en ik had de wifi-kaart die in mijn moederbord zit uitgeschakeld omdat die in mijn ervaring niet zo stabiel was als die van mijn wifi-kaart.
Inuiet @Simyager30 november 2022 14:42
Is wel mogelijk hoor, probeer maar eens met no@thankyou.com en een eigen wachtwoord naar keuze :)
Dan kan je daarna een lokaal account aanmaken ;) ( geeft een fout aan, en daarna kan je kiezen voor lokaal )

[Reactie gewijzigd door Inuiet op 23 juli 2024 21:44]

Renegade666 @Simyager30 november 2022 14:43
Kan nog steeds prima lokaal een gebruiker aanmaken, gewoon even verbindingloos blijven :)
thanalas @Simyager30 november 2022 14:44
Als recente Windows 11 gebruiker liep ik in eerste instantie tegen hetzelfde probleem aan.

Nadat je echter een online account hebt gebruikt kun je wel degelijk een lokaal account aanmaken en het online account hoef je daarna niet meer gebruiken.
ShadLink @Simyager30 november 2022 15:03
Op het scherm waar je een Microsoft account moet opgeven moet je even op Shift+F10 drukken, dan in het commandline venster wat je krijgt het volgende commando uitvoeren: "ipconfig /release" en dan cmd afsluiten. Klik dan op het pijltje terug in de installatieomgeving en je kan een lokaal account aanmaken.
Robotx777 @ShadLink30 november 2022 15:59
Dit werkt volgensmij weer niet als je Windows 11-s hebt. CMD is dan uitgeschakeld als beveiling.
gdaniel @Robotx77730 november 2022 20:17
Robots777, wat je zegt over windows11 S klopt dit, geldt ook voor windows 10s. ShadLink, gaf een oplossing voor windows 11 home en voor windows 11 Pro heb ik gezien dat het voldoende is om geen internet verbinding te hebben en dan krijg je automatisch aanmaken lokaal account.
KeesAlderlieste @ShadLink30 november 2022 21:41
Waarom zo ingewikkeld? Ipv een emailadres gewoon een gebruikersnaam invullen...
rneeft @Simyager30 november 2022 14:50
Ja ik kan wel zelf de laptop formatteren, maar die laptop zal gebruikt worden voor school en daar ben je gebonden aan Windows
en
Valve heeft gelukkig met Steam Deck een grote boost gegeven aan Linux gaming
Dit twee zinnen moet je even bij elkaar uitleggen. Je gaat dus een Steam Deck kopen voor school?

En om nou Windows 11 in het rijtje Vista te plaatsen (wat in mijn ogen een super OS was, maar ja je moet wel de juist hardware hebben) omdat het lastig is een local user te maken vind ik een beetje overdreven.
Patriot @rneeft30 november 2022 15:34
Dit twee zinnen moet je even bij elkaar uitleggen. Je gaat dus een Steam Deck kopen voor school?
Ik denk dat je op zoek bent naar een verband dat er niet is. De laptop moet (blijkbaar) Windows draaien voor school, daar doet je niets aan. Een andere, maar ongerelateerde, reden om Windows te gebruiken is voor gaming, maar omdat gamen op Linux een steeds betere ervaring geeft begint die reden wat in te slinken.
capronicus @rneeft30 november 2022 17:19
Vista was redelijk zwaar maar dan eigenlijk enkel wegens de extra "fluff" die was toegevoegd zoals aero.

Ik vermoed dat veel mensen verbaasd zouden zijn van de prestatiewinst (alleszins een snappier gevoel) als je even gewoon al het onnodige afzet van de visuele effecten in het prestatiemenu van windows. Maakte een wereld van verschil op mijn oude laptop.
dasiro @rneeft30 november 2022 20:59
om nog maar te zwijgen over het feit dat je gewoon een multiboot systeem kan bouwen
Insomnia1988 @Simyager30 november 2022 15:41
SHIIFT F10, ipconfig /release
en als dat niet werkt.
devmgmt.msc en dan de WLAN adapter en eventueel de LAN adapter disablen reboten en voila.
r0n625 @Simyager30 november 2022 20:39
Wanneer school een besturingssysteem voorschrijft, zijn ze ook verplicht om daarvoor te zorgen.
Normaal gesproken moet het onderwijs te volgen zijn met iedere computer/laptop..
De enige uitzondering is ICT onderwijs gericht op een OS.
jpsch @AzaZPPL30 november 2022 17:09
Windows 11 vraagt voor veel mensen nieuwe hardware (net als Vista).
Tegen die tijd dat Windows 10 ondersteuning stopt is er waarschijnlijk Windows 12.
Ga je niet meer investeren in een verouderd Windows 11.
rr7r @AzaZPPL2 december 2022 04:24
Sommige problemen lossen ze anders niet op; https://www.google.com/se...ite:answers.microsoft.com
Zie ook de jaartallen.
denios @AzaZPPL30 november 2022 14:38
Windows 11 heeft, ook ver na de release, bijvoorbeeld bugs die hele systemen bricken en hardwaree prestatiess (SSD, GPU) immens doen afnemen, dat is voor velen toch in de orde van stay-the-fk-away.

En dan is er nog een hele sloot aan andere bugs die echt wel ingrijpend zijn, zonder je systeem onbruikbaar te maken (Bitlocker, fliecopy, memory leaks, VBS etc.)
arbraxas @denios30 november 2022 14:48
Raar dat ik dan nooit van die showstopper bugs tegen kom.
Elk OS heeft zijn nukken en problemen. Ook Linux, Unix en afgeleide zijn niet heilig wat dat betreft.
RGAT @arbraxas30 november 2022 18:59
Dat jij ze (nog?) niet tegen bent gekomen betekent natuurlijk niet dat ze niet bestaan (tenzij je het over bigfoot hebt...) :+
Heb zelf het meeste gedoe met Win10 gehad, Crucial SSDs waar Windows 10 'vergat' welke type hardware encryptie aan stond en dus zichzelf elke 3-4 weken brickte en een volledige herinstallatie nodig was (geen recovery mogelijk), elke grote update sloopte de eerste paar jaar VPN adapters, gedoe met RDP CredSSP maar ook UDPEncapsulation settings die steeds RDP connecties sloopten, brakke drivers van Intel/Nvidia voor sommige laptop GPU's waardoor je elk uur een BSOD kon verwachten en als klap op de vuurpijl 'Nee' klikken voor de W11 update en dan een uur later alsnog ineens in moeten loggen op je nieuwe W11 desktop.....
Dat zijn de eerste paar problemen/bugs die ik me zo even kan herinneren aan Windows 10 iig die ik zelf regelmatig heb mogen oplossen (thuis en ook op werk) ;)

Windows 11 kijk ik de kat uit de boom, na 7-8 jaar werkt Windows 10 eindelijk al een tijdje prima hier, W11 voegt op dit moment (voor mij) nog niets toe behalve verstopte opties in submenutjes, dat komt dus wel een keer.
Voor werk wel gekeken naar een migratie naar W11 maar nadat Dell naast meerdere BIOS updates ook de docks wou gaan updaten en sommige vervangen is dat ook op de langere planning gezet (nieuwe computers zijn W11, de rest blijft W10 tot het vervangen wordt door een nieuwe computer).
Rudie_V @denios30 november 2022 16:09
Hier op een nieuwe Alder Lake laptop, i5-1235U, en SSD vervangen met een Samsug 980 Pro, moet ik zeggen dat het opstarten van Windows 11 inderdaad traag is. Ik heb al een nieuwe installatie gedaan waarbij ik 1x merkte dat Windows 11 echt binnen enkele seconden opgestart werd, maar na verdere updates zakte de performance ver in. Bitlocker is daarna ook ingeschakeld.
Wat mij ook opviel is dat het best lang kon duren als je op ctrl-alt-del drukte om in te loggen voordat je het inlogscherm kreeg. De nieuwe gpu driver van Intel lost dit een beetje op, het gaat nu sneller, maar zou nog sneller kunnen/moeten.
Ik heb geen idee waar het aan legt, vermoedelijk Windows 11 (22H2?) ja.
Mavamaarten @denios30 november 2022 18:27
Is dat effectief zo, of hebben we sinds de Vista-tijd gewoon meer een echo chamber effect op fora? Dat soort serieuze problemen heb ik nog niet meegemaakt en hoor het in mijn omgeving eigenlijk ook totaal niet.
Yoshi @denios30 november 2022 15:12
bricken? ik heb werkelijk nog geen enkel systeem geweten dat is gebricked door Windows 11 erop te zetten, dat is altijd te herstellen geweest als er al problemen optraden.

En idd, er zijn zeker bugs, maar niet meer of minder dat bij Windows 10. Ik vind het een prima os, en het wordt (net zoals dat bij w10 is gegaan btw) steeds weer wat beter, soms wat terug maar dat patchen ze (meestal) wel.

bitlocker is overigens geen bug, vbs ook niet of ik snap je laatste opmerking allezins niet. VBS verwijst mogelijks naar vb script? wordt dat uberhaupt nog gebruikt op een modern systeem? Het memory leak dat werd gemaakt door Explorer is overigens al gepatched, en dat is het enige grote memory leak waar ik weet van heb.

Efin, om wat korter te zijn, ik heb met windows elf niet meer (maar ook niet minder) problemen gehad als met windows 10 of fedora.
triflip @denios30 november 2022 16:22
Het bitlocker issue is geen issue, een update van je secure boot veroorzaakt een trigger van bitlocker als je hem niet suspend voordat je reboot om de update te effectueren. Het issue hierin is voornamelijk dat het supenden van bitlocker niet vanuit het windows update proces gebeurd zoals bij bios update wel het geval is. Er zit dus vooral een bug in de update zelf die ook op alle andere Windows versies kan voorkomen als je bitlocker aan hebt staan.

Dus in jouw optiek kan je beter ook maar geen Win 8.1, Win 10 of Server 2012 (R2) gebruiken aangezien die allemaal dezelfde "foute" secure boot update hebben gekregen.
denios @triflip30 november 2022 16:26
Als er een KB voor is (KB5012170) vindt Microsoft toch wel dat het een issue is.
triflip @denios1 december 2022 06:18
De update die jij noemt is juist de update met de known error die ervoor kan zorgen dat er om een bitlocker key wordt gevraagd.

Het probleem zit hem niet in bitlocker maar in KB5012170 die ook voor andere supported windows versies is uitgegeven.
denios @triflip1 december 2022 09:09
Ja, dat is idd correct.
Microsoft geeft aan dat de bug die hierdoor ontstaan is, ervoor zorgt dat de recovery key nodig is, en dat dit zich op win11 voordoet, specifiek Windows 11, versie 21H2.

https://www.neowin.net/ne...e-latest-windows-updates/
triflip @denios1 december 2022 09:58
En de bug is inmiddels gepatched in de laatste SSU. En we moeten niet vergeten dat Windows 10 ook voldoende bugs heeft (gehad) en ook genoeg in updates. Kan me nog goed herinneren dat er een updates was die ervoor zorgde dat flink wat mensen data kwijt waren, toch een stuk erger als even een bitlocker key moeten invoeren. En Windows 10 had laatst ook nog een bug in het news and interest ding op de taakbalk waardoor je systeem traag en soms zelf onbruikbaar werd.

Maar laten we eerlijk zijn, of je nu Windows 10 of 11 wilt gebruiken het is vooral een persoonlijke voorkeur qua interface. Alle andere dingen die boven water gehaald worden daar heeft Windows 10 ook nog steeds last van of last van gehad. Persoonlijk vind ik vaak dat de verkeerde argumenten worden gebruikt om W11 te bashen, zeg dan gewoon "ik vind het lelijk" of "mijn workflow in W10 is fijner".
Seroczynski @denios30 november 2022 16:02
Dat is geen brick, want je kan met een recovery key gewoon het systeem blijven gebruiken.

Een brick is als je de gehele computer niet meer gebruiken kan, en letterlijk enkel nog goed is als paperweight.
denios @Seroczynski30 november 2022 16:11
Het is een BIOS brick, het systeem wordt un-bootable.
Seroczynski @denios30 november 2022 16:15
Dat staat niet beschreven in het artikel dat je oorspronkelijk hebt gelinkt. Dat gaat er namelijk over dat gebruikers na de installatie van de KB5012170 update hun Bitlocker recovery key moeten invoeren.

"Some devices might enter BitLocker Recovery on the first or second restart after attempting to install Security update for Secure Boot DBX ( KB5012170), released August 9, 2022.

[...]

Users who have already installed the KB5012170 update will need to enter the BitLocker Recovery key on Windows start-up."
denios @Seroczynski30 november 2022 16:17
Dat waren 2 verschillende vermelde bugs, de Bitlocker bug is niet de HP/Dell bug.
2 verschillende alineas, en ook duidelijk vermeld dat de bugs waaronder Bitlocker is genoemd, niet het systeem onbruikbaar maken.

Wel goed blijven lezen :)
Rudie_V @Seroczynski30 november 2022 19:22
Dat is best tricky. Met een Microsoft account wordt je recovery key in de cloud opgeslagen en kan je die via internet wel uitlezen. Maar anders moet je handmatig een back-up van je recovery key maken en dat moet je dan niet vergeten natuurlijk. :)

Finding your BitLocker recovery key in Windows
https://support.microsoft...89-ea08-f143-056f5ab347d6
Yoshi @Rudie_V1 december 2022 08:10
bitlocker wordt voornamelijk gebruikt op de enterprise modellen, die zitten gewoon in ad als het goed is opgezet. En anders inderdaad in de cloud, ik gok dat een pak gewone consumenten dat niet eens gebruiken. (maar dat is idd een gok). En geen backup maken van je recovery key is ... welja niet slim :)
jesse! @himlims_30 november 2022 14:30
Zou er nog een Windows 12 komen?
Ik had het idee dat ze deze Windows versie continue willen blijven updaten, en dat het steeds meer naar een soort SaaS product zal gaan. (Misschien betaal je straks gewoon per maand voor je Windows licentie)

Maar then again, dat was met Windows 10 volgens mij ook al wel, en toch kwam er Windows 11.
En uiteindelijk zal de techniek toch zo snel gaan dat ze weer een hele rewrite van iets willen doen en tada daar is Windows 12. (Hopelijk stappen ze van DOS af en gaan ze naar UNIX, maarja dat is dromen :p)
KingLeaf @jesse!30 november 2022 14:36
De mythe dat Windows 10 de "laatste windows versie" zou zijn kwam van 1 medewerker en Microsoft heeft daar zelf geen statements over gemaakt.
Quitzcused @KingLeaf30 november 2022 14:39
Klopt, tamelijk hinderlijk dat iedereen dit papegaait, het was nooit een officieel statement
Verwijderd @Quitzcused1 december 2022 13:54
Microsoft is vrij duidelijk over zijn WaaS (Windows as a Service) strategie en ik heb dit persoonlijk ook gehoord van Microsoft medewerkers op Technet. Microsoft zou nooit meer met een grote Windows release komen dus mensen interpreteerden dit als 'Windows 10 is de laatste versie'. Alle features en veranderingen zouden gestroomlijnd via feature updates uitgerold worden.

Dat was een disaster dus toen veranderde dat naar vier (en later twee) feature releases per jaar. Dat haalden ze zelfs niet eens en toen Windows 10X intern ook nog eens faalde werd Windows 11 bedacht:
nieuws: Microsoft: Windows 10X komt er niet

Bekijk de afbeeldingen eens en zeg maar waar je dit aan doet denken:
https://www.bleepingcompu...fts-new-operating-system/

Iedereen papagaait dingen na, dat is logisch. Nee, het was nooit een officieel statement maar het was gewoon een logische conclusie op de dingen die Microsoft zelf roepte.
TonnyTonny @jesse!30 november 2022 14:46
Stappen ze van DOS af en gaat ze naar Unix... :)

Ik heb nieuws voor je. Dat is al 30 jaar geleden gebeurd.
WindowsNT is NOOIT op DOS gebaseerd geweest. Het is van origine afgeleid van VMS,
En dat is een Unix variant.

Alleen de Windows 1, 2 en 3.x draaiden als applicatie boven op DOS.
Windows 95, 98 en Me starten wel op vanuit DOS, maar namen daarna de hele machine over.
koelpasta @TonnyTonny30 november 2022 15:07
Het is van origine afgeleid van VMS,
En dat is een Unix variant.
VMS != UNIX
Wel zijn er meerdere POSIX compatibiliteitslagen voor te krijgen.
TonnyTonny @koelpasta1 december 2022 13:06
Het is geen UNIX en technisch gesrpoken ook geen Unix-achtige. Dat iweet ik ook wel, maar ik wilde het niet te ingewikkeld maken...
Het is wel erg Unix achtig en de Posix add-ons hoefden niet heel veel te doen.

Dat maakte het trowuens ook voor Microsoft makkelijker met WIndowsNT.
WindowsNT 3, 3.5 en 4.0 zijn namelijk ook Posix (v 1.0 volgens standaard FIPS151-2) complaint geweest. Moest Microsoft toevoegen omdat het een eis van de Amerikaanse overheid was om voor bepaalde overheidscontracten in aanmerking te kunnen komen.

Dat is er met Windows 2000 uitgehaald.

Vanaf XP/Server2003 hadden t/m Windows 8.1/Server2012R2 we Linux Subsystem for Windows (cygwyn achtige omgeving) en vanaf Windows 10/Server2016 WSL/WSL2 (dat is meer virtuele Linux omgeving).
Roerdomp @himlims_30 november 2022 14:36
In mijn ervaring is Windows 11 prima in gebruik. Echter biedt het tot nu toe voor mij weinig tot geen voordelen boven Windows 10. Zeker geen spijt dat ik geüpgrade, maar ik denk ook niet dat ik iets zou missen.
vrow @Roerdomp30 november 2022 14:49
Dat klopt ook wel, je kan vandaag nog steeds prima met Windows 7 aan de slag.
De meeste tijd breng je, als het goed is, door in applicaties en spellen en dergelijke. Het OS zelf zie je liefst zo min mogelijk terug. En om eerlijk te zijn, is er al heel lang niks veranderd waarvan ik echt denk van 'dat moet ik hebben'. Idem ook voor iOS en Android trouwens. Het nieuwste in iOS 16.2 is het aanpassen van de widgets op je lockscreen. Tja. Spannend :-)

(Ja, er zullen mensen zijn die daar echt wel op zaten te wachten en dat is ook prima natuurlijk, ik bedoel meer om aan te geven dat we de tijd van de revolutionaire verbeteren een beetje ontgroeid zijn)
JohanNL @vrow30 november 2022 19:04
Maar - als het ware - onder de motorkap is er wel een aardig groot verschil tussen Windows 7 en 10, wat je ook terug kunt zien en merken in diverse programma's die je wilt draaien.
Niet te vergeten dat er genoeg nieuwere hardware is die gewoonweg niet meer werkt op 7.
Alleen Windows 11 heeft nog maar weinig voordelen op dit moment.
steareth @himlims_30 november 2022 14:30
Ok.
Verder hebben mensen wel W11 en het werkt prima.
Silence @himlims_30 november 2022 14:30
Zou niet weten waarom je hem in dat rijtje zou plaatsen, heb echt 0 problemen met W11 en ben zeer te vreden over hoe het werkt. Ik ga echt niet meer terug naar W10.
Zebby @himlims_30 november 2022 14:32
Dit ging bij Windows 10 ook al constant fout. En wat mij betreft vergeet je Windows 8 - dat was echt weer zo'n tussen versie waar ze iets probeerde, en uiteindelijk min of meer volledig van zijn teruggedraaid.

Het nadeel aan hoe groot het product is en de brede doelgroep van machines die erop draait betekent nooit foutloze patches, maar hopelijk passen ze bij ieder van deze fouten de regressie testen erop aan...
haelerien @himlims_30 november 2022 14:45
Draait hier al sinds release probleemloos. Geen merkbare verschillen in mijn gameprestaties sinds de overstap, maar heb wel een relatief high-end systeem.
Nu zou ik de overstap zeker ook niet benoemen als "must-have" - ik zie Windows 10 nog makkelijk meegaan bij de meeste use-cases tot die effectief EOL verklaard wordt. Daar is zeker niets mis mee.
Naar mijn bescheiden mening vermoed ik wel dat, in tegenstelling tot dat rijtje, de 11 wél lang zal meegaan en de meerderheid uiteindelijk wel aan boord zal komen.
belal @himlims_30 november 2022 15:21
Ook een fijne, zeker op sommige laptops, het niet kunnen forceren van het gebruik van een snelle graphische kaart. Win11 blijft stug alles op de intel UHD draaien wat bij meer dan 1 scherm resulteerd in schokken etc. Als je dan een forcering wilt doen, dan kan dat niet goed. De default wordt genegeerd en als je de UHD kaart in device manager disabled werkt bijvoorbeeld Teams niet meer (en is de rest van de laptop snel)

Andere issues, verplichte mini icoontjes in je taakbalk, altijd gestackte taakbalk iconen (erg fijn als je zoals ik 10 excelsheets en 5 word documenten open hebt om een 6e te schrijven), die irritante popup als over de taakbalk iconen zweeft (ja, dat is met een hack uit te zetten, ipv gewoon een normale optie)

Ben het dus 200% met je eens, Win11 blijft er lekker af op mijn thuis bak, helaas kwam de werk laptop met Win11 en heb ik nog geen tijd/zin gehad om daar Win10 van te maken (geen idee of Dell dan wel drivers heeft voor alles)
IrBaboon79 @belal30 november 2022 17:30
Dat taakbalk iconen dingetje komt als het goed binnenkort ook weer terug…net als de seconden klok. Task manager via taakbalk is al terug… dus uiteindelijk komen ze van de meeste rare beslissingen wel terug als we maar genoeg feedback inschieten….
Xander2 @belal30 november 2022 17:51
Ook een fijne, zeker op sommige laptops, het niet kunnen forceren van het gebruik van een snelle graphische kaart. Win11 blijft stug alles op de intel UHD draaien wat bij meer dan 1 scherm resulteerd in schokken etc. Als je dan een forcering wilt doen, dan kan dat niet goed. De default wordt genegeerd en als je de UHD kaart in device manager disabled werkt bijvoorbeeld Teams niet meer (en is de rest van de laptop snel)
Werkt https://github.com/jobeid/TrayPwrD3 niet? Win10 had veel issues met Optimus.
belal @Xander230 november 2022 21:02
Hmmm, zou ik eens moeten proberen. Als deze tool het wisselen stuurt en kan forceren welke gpu gebruikt wordt dan kan het wel eens helpen, thanks
Luuk1983 @himlims_30 november 2022 14:31
Ok dus je hebt het nog nooit gebruikt en het gaat in dat rijtje? Knap. Uiteraard helemaal je eigen keuze en dat is ook prima. Ik werk met Windows sinds Windows 3.11 en hoewel de ervaring per gebruiker kan verschillen (net welke hardware en drivers en dergelijke je hebt) zou ik Windows 11 nog niet misschien in het rijtje wat je hier noemt zetten. Als nieuws als dit je redenatie is waarom je Windows 11 niet zou gebruiken kan je beter helemaal naar Linux gaan. Vaak wordt sowieso nogal overdreven hoeveel gebruikers nou echt last hebben van een bepaald probleem dat in het nieuws is.
computerjunky @Luuk198330 november 2022 16:54
Ik stam ook nog uit het ouwe lullen 3.11 tijdperk (en daarvoor dos) en ik moet vooral zeggen als tegenwoordig exclusief gamer dat windows per editie gewoon trager word en meer geheugen vreet met dezelfde hardware. Zo heeft windows 10 als core maar 600 MB ram nodig en de rest is gewoon bagger waar wij de gebruiker niet om gevraagd hebben en met de komst van SSD's niet eens meer gecached hoeft te worden.
Daarnaast heb je nog de tal van problemen die bepaalde setting keuzes en logging/telemetrie kunnen opleveren tijdens het gamen (bakken microstutters) en het is niet eens meer eenvoudig uit te schakelen omdat ze van individuele .DLL files en .reg entries overgestapt zijn naar gedeelde bestanden waardoor veel van deze meuk actief moet blijven. ook is de gebruiker veel rechten afgenomen om dit te veranderen en moet je oppassen wat je uitschakelt want een brick van je os licht op de loer.

En het allergrootste punt van ergernis voor velen is denk ik wel de interface die constant veranderd. En dan niet beter maar slechter word. Instellingen worden dieper en dieper verstopt alsof we te dom zijn om ze te gebruiken of in te stellen en voor dezelfde acties heb je steeds meer clicks nodig waardoor het OS minder ipv meer productief word.
Een OS hoort voor ons te werken en het ons makkelijker te maken maar velen moeten nu om de beperkingen van een OS heen werken en dat terwijl we wel verplicht worden te upgraden waardoor een upgrade als een downgrade voelt. Het feit dat je bijvoorbeeld een custom startbalk nodig heb en custom start menu om sneller bij zaken te komen is bizar, zeker gezien we dit in het verleden allemaal hadden.

We leven nu in een wereld waar we veranderen om te veranderen en niet omdat het nieuwe daadwerkelijk beter is. Dat zie je in Windows, Android, TV besturing systemen en zelfs hier op tweakers als website waar zonder custom CSS en addblockers de site vrijwel nul informatie geeft zonder te scrollen.


Als je blanco begint zal het allemaal prima zijn maar als je al decennia een andere interface gewent ben dan is het gewoon een gedrocht als het steeds verplaatst en verstopt word. Mijn oma had een nieuwe laptop en kon gewoon niets vinden en dat allemaal omdat iemand alles wil veranderen zonder echt goede reden.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 23 juli 2024 21:44]

ThanosReXXX @computerjunky1 december 2022 11:20
Volledig mee eens. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Momenteel heb ik in Windows 10 allemaal cosmetische truukjes toegepast om weer een enigszins normaal uitziende Windows te krijgen: Open Shell, OldNewExplorer, WinAero, 8GadgetPack en nog een aantal van dat soort customization programma's, en nu ziet het er weer min of meer normaal uit.
Rieverst @himlims_30 november 2022 14:37
Windows ME was een perfect OS. ;-) Het draaide bij mij prima. Maar als je net niet de juiste hardware had was het een drama idd. Draaide het wel, dan was het beter dan Win98.

Een zelfde gold voor Vista, als het niet in 1 keer werkte, drama. Totdat je er met veel moeite SP1 op had gekregen, daarna werkte het prima.
Tadango @himlims_30 november 2022 15:25
Voor normaal werken is Windows 11 prima (al is zelfs video playback vaak niet zonder haperingen gek genoeg) maar voor gaming blijf ik bij Windows 10, dat voelt toch net iets beter aan. Eens kijken wat deze update oplost....
smv @himlims_30 november 2022 16:19
Waarom al overgaan als het nog niet nodig is?
YGDRASSIL @smv1 december 2022 09:39
Omdat het nu een gratis update is. Omdat ik windows 11 mooier vind qua UI
Omdat windows 11 wel degelijk interessante verbeteringen bevat (ik heb de release notes gelezen)

En ik heb thuis en op werk ongeveer tien systemen gemigreerd naar Win11 afgelopen jaar. Dat ging allemaal vlekkeloos. Nog niets tegengekomen dat problemen gaf.
Nephalem82 @himlims_30 november 2022 16:45
Zal toch ergens anders vandaan komen. Bij mij en iedereen die ik ken draait 11 probleemloos en vaak sneller en fijner dan 10.
jimh307 @himlims_30 november 2022 17:00
Ik vind dit best wel een hele aanname.

Windows 11 moet werken op alle apparaten met steeds meer verschillende configuraties in een markt die steeds veeleisender wordt. Je kunt nooit iedereen tevreden krijgen, maar zo slecht is Windows 11 nu niet meteen.

Echter kan het wel beter en Microsoft mag zich wel eens meer verdiepen in de wensen van de klant. Dat geef ik je mee, maar mensen worden steeds veeleisender en dit helpt niet echt mee. Ze hebben het opgelost en nu komen er vast wel weer nieuwe bugs uit. Dat is Windows en dat blijft Windows.

Of het lijkt op Vista betwijfel ik ten zeerste. Vista kon je minder langzaam maken, maar niet snel en Windows 11 is wel degelijk snel.

Niet alle games zijn aangeroerd. Ik heb hier 7 games lopen die het prima doen en deze update zal hierin geen verschil maken :)

Ik zou niet graag in de schoenen staan van een groot softwarebedrijf want je doet het nooit goed. Let wel dat Windows 10 in de eerste jaren ook behoorlijk buggy kon zijn. Zelfs het geliefde Windows XP was de eerste jaren niet zo goed als het doet geloven. De beta was horror, en toch is het allemaal goed gekomen.

Tuurlijk mag je denken wat je wilt, maar dat wil niet zeggen dat het ook zo is. Windows 11 is relatief jong.

De enigste beta die het heel goed deed was Windows 2000, totdat je aan de gang ging met images. Dan was de pret over en rebootte het systeem zichzelf.

Ik vind het nog te vroeg om een definitive aanname over Windows 11 te maken.

[Reactie gewijzigd door jimh307 op 23 juli 2024 21:44]

Zackito @himlims_30 november 2022 18:22
Totaal niet eens maar goed. Vindt er zelf weinig verschil tussen W10 en W11 zitten buiten look en feel.

En ja.. ze hebben eindelijk eens oude hardware niet ondersteund hulde! Hopelijk kunnen ze hierdoor ook eens beginnen met het afbouwen van legacy meuk.

Voor hardware die niet ondersteunt wordt kan je nog prima W10 installeren is voorlopig gewoon nog ondersteund.

[Reactie gewijzigd door Zackito op 23 juli 2024 21:44]

Uruk-Hai @himlims_1 december 2022 04:40
Ik ga pas upgraden als Windows 10 eol is. Dat duurt nog een kleine drie jaar.
Dat geld voor mijn laptop. Die wordt dan in zijn geheel vervangen.

Mijn desktop gaat naar Linux Mint.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 23 juli 2024 21:44]

Meiklokje @himlims_1 december 2022 18:27
Windows 11 is gewoon windows 10 met een mooie smoel en wat belachelijke systeemeisen. Het bewijs dat mijn surface 3 met atom processor en 4gb ram met een EMMC 128gb ssd vlot te gebruiken is. Microsoft timmert windows 11 alleen maar dicht om computers te verkopen terwijl dat gemakkelijk op bestaande hardware te gebruiken is. Windows blijft windows vanaf versie 3.11 & 95. Het kan al draaien op een windows xp pc met 512gb ram in. staat op tiktok. Zegt genoeg volgens mij.
Terrestrial 30 november 2022 15:13
Ik vind Windows 11 ook nog niet heel erg bijzonder, het zal op een paar bugs na best prima werken maar de interface is gewoon verslechterd en daar heb ik geen zin in. Wat zijn de voordelen boven windows 10? Die zijn er praktisch niet.
computerjunky @Terrestrial30 november 2022 16:58
Inderdaad maar hetzelfde hadden we al van 7 naar 10. Het gaat onder de streep gewoon om geld verdienen en dat lijkt nu niet meer via licenties te gaan maar via telemetrie waart het mee volgepropt zit.
jimh307 @Terrestrial30 november 2022 17:41
De interface van Windows 11 vind ik zelf best wel rustig overkomen. Kleinere contextmenu's geven mij meer overzicht en de beeld schaling van 300% op 4K is helemaal rustig. Alle elementen schalen mooi mee, behalve de .msc consoles.

Op mijn accugroothandel zijn we nog niet zo lang geleden overgegaan op Apple en ondanks ik me er behoorlijk in hebt verdiept zijn sommige dingen zeker trager dan in Windows 11. De hardware acceleratie in Windows 11 is superieur aan Macintosh (oa prefetching). De schaling van Macintosh is ook heel goed (5K retina) en toch vind ik mijn Windows 11 op 4K er mooier uitzien.

Vond ik Windows 10 beter? Nee, maar zeker veel plezier aan gehad en jaren gebruikt. Ik ben wel iemand die graag met de tijd meegaat en een computer moet op de eerste plaats zijn taak goed doen en het moet overzichtelijk zijn.

Ik draai dus 300% schaling op 4K (1280*720 look, maar dan wel de scherpte van 4K) omdat ik dyslexie heb en ik het overzicht serieus kwijt kan raken. Ik vind de schaling van tegenwoordig fantastisch want in de tijd van Windows XP was zo'n schaling afschuwelijk om aan te zien.

Ik vind de moderne tijd veel beter en je hoeft veel minder aan te passen na een nieuwe installatie. In het Windows XP tijdperk had ik legio tools die ik eerste moest installeren eer het OS was zoals ik wenste.

Maar desalniettemin vind ik wel de Microsoft wat beter mag luisteren naar zijn klanten en wat terughoudender zijn met updates op het www gooien. Wat dat betreft stoor ik me hier ook wel eens aan, dus ik snap jullie probleem zeker. Het gaat Microsoft zeker om het grote geld en ik kan me zeer boos maken over advertenties in het menu start gooien. SaaS wordt hiermee wel uitgebuit, jammer. Dit doet Apple een stuk beter. Er zijn nog genoeg verbeterpunten ;)
JohanNL @Terrestrial30 november 2022 19:17
Windows 11 zal net als Windows 10 de afgelopen jaren telkens nieuwe functies erbij krijgen, zo langzamerhand zullen er dan wel meer en meer voordelen ontstaan verwacht ik.
Op dit moment zou ik het dan ook niet weten wat er nou echt verbeterd is voor de eindgebruiker, behalve als je de UI beter vindt werken.
Een beetje zoals de begintijden van Windows 10 ook waren, toen kon je ook wel beter op 8.1 blijven in de meeste gevallen.

Anderzijds zie ik dan nu een extra voordeel ontstaan voor Windows 10, dat vrijwel geen nieuwe functies erbij zal krijgen, maar wel beveiligingsupdates en wat kleinere fixes en verbeteringen.
DLSS 30 november 2022 15:40
Mij is de dip in performance niet zo opgevallen. Was deze te merken aan een dip in framerate of verknoeide frametimes? Dat laatste valt mij veel sneller op omdat ik mijn framerate meestal lock.

Ik merkte overigens wel een boost in prestaties met de overgang van w10 naar w11 icm een alder lake cpu.

Games als metro exodus hadden verschrikkelijk inconsistente frame timings in 10. Vermoedelijk is dat nu dus beter omdat Windows 11 beter met e en p cores om kan gaan…
Platte_Band @DLSS30 november 2022 16:32
Het kwam ook niet bij elk spel/applicatie tevoorschijn. Zelf had ik er last van met VR via Windows Mixed Reality, door de HolographicShell logger werd alles flink belast en was niks speelbaar. Was weer uit te zetten met een command, maar beter dat het eindelijk gefixed is.
Roel1966 30 november 2022 18:44
Ik lees eigenlijk nog steeds niets ervan dat de functionaliteit van de taakbalk uitgebreid is op een aantal kleine aanpassingen na dan. Vooral de gestapelde iconen van openstaande programma's blijf ik ontzettend onduidelijk vinden. Wanneer je dan bestanden wil slepen naar een programma blijft het een gedoe en moet je echt goed gaan mikken op het goede icoontje. Maar ook de hele opzet van het startmenu blijf ik onprettig vinden en werkt voor mij in elk geval ook niet prettig.

Dus zo lang als Windows 10 nog steeds updates krijgt blijf ik vasthouden aan Windows 10 en alleen als het niet anders meer kan zal ik wel naar Windows 11 moeten gaan, jammer.
Pinkys Brain 30 november 2022 14:52
Toevallig een sidechanneltje proberen te dichten met onverwachte bijwerkingen?
ThanosReXXX 30 november 2022 15:00
Voordat ik ook maar nadenk over op Windows 11 overstappen, wil ik ze eerst wel eens een goede, simpele, klantvriendelijke oplossing zien bieden voor de Windows 10 versie van de "Blue screen of death", de zogeheten "Watchdog violation", want die zit waarschijnlijk ook nog steeds in Windows 11.

Alles wat ik daar online over kan vinden, is wat mij betreft veel te omslachtig, en dus allerminst klantvriendelijk. Ik zou bijna geneigd zijn weer terug te gaan naar Windows 7, want toen had ik al dat gezeik niet.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 23 juli 2024 21:44]

WizX 30 november 2022 15:01
Tja, als het even kan zit ik met Windows updates in de slow ring, in de hoop dit soort issues te ontlopen.
Daarnaast ook wel handig zijn tooltjes als "Chris Titus Tech's Windows Utility" (of "ThisIsWin11") om wat te de-bloaten.

[edit]: ThisIsWin11 toegevoegd.

[Reactie gewijzigd door WizX op 23 juli 2024 21:44]

TheDeeGee 30 november 2022 15:17
Zodra het mogelijk is om zonder third party app de taakbalk te verkleinen en groeperen uit te schakelen stap ik over.
kimborntobewild 30 november 2022 16:57
Deze bug heeft wereldwijd voor miljoenen aan onnodige energiekosten gezorgd.
roflpantoffel @kimborntobewild30 november 2022 17:17
Zal voor de meesten niet echt boeiend zijn geweest.
Toch is wel goed om te benoemen.
Zeker omdat Microsoft zelf ook met pietluttige dingen probeert te scoren om te laten zien dat ze denken aan het milieu.
Zie bijvoorbeeld bij Windows Update hoe ze een regel hebben toegevoegd dat Windows Updates nu op bepaalde momenten worden geïnstalleerd wanneer er meer groene stroom is.

Het uitgangspunt van Microsoft zou natuurlijk altijd eerst moeten zijn om gewoon een goed werkend operating systeem te leveren met zo min mogelijk bloat, maar ze doen al jaar en dag het tegenovergestelde.
jpsch @roflpantoffel30 november 2022 18:31
Uitsluiten van een heel veel systemen voor Windows 11 kan ik niet echt milieu vriendelijk noemen.
Meiklokje @jpsch1 december 2022 18:37
Noemen we geplande veroudering. Apple zijn ook zo klootzakken. Een mac van 2009 kan gemakkelijk mac os big sur aan maar blijft hangen op el captian. Wat is het wapen ? gooi de drivers er maar uit bij unsupported macs wat zij unsupported noemen. Is in mijn ogen koop maar weer een nieuwe zonder enige grondige reden. Het zelfde zie je met iphones en ipads. ios blijft ios zoals mac os mac os blijft als windows windows blijft. Maar ja ze moeten op 1 manier het stort vol krijgen en de kassa moet ergens mee vol. Je hebt niet meer dan groot gelijk wat ik al jaren weet. Op linux wordt een intel 486 tot 2022 gesupport !!!. Vergeet dat maar met je mac of pctje. :z
Dennis_88 30 november 2022 17:08
Vanaf begin af aan W11 in gebruik genomen. Zeker in het begin tegen een aantal bugs aangelopen maar deze werden redelijk snel verholpen. Inmiddels een zeer tevreden gebruiker van W11 op mijn gaming rig. Geen last van bovengenoemde tot nu toe.

Wat ik wel zou aanraden als men last heeft van frame issues, is om ''Resizable BAR'' of ''Smart Access Memory'' in te schakelen in de BIOS (processor (CPU) in staat stellen om het volledige videogeheugen (VRAM) van een videokaart (GPU) te benutten. Dit ter verbetering van prestaties in games, afhankelijk van resolutie). Resizable BAR zou volgens diverse tech fora's voor zowel AMD als Intel beide geen probleem moeten zijn. Ik spreek enkel uit positieve ervaring op Intel en Nvidia..

Ik merk om mij heen dat men dit niet heeft of had gedaan en nadien voor hen vele FPS problemen verleden tijd waren. Wellicht dat het enigzins zal helpen.

[Reactie gewijzigd door Dennis_88 op 23 juli 2024 21:44]


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