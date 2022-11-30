Microsoft verhelpt verminderde gameprestaties in 22H2-update Windows 11

Microsoft heeft een optionele update uitgebracht met onder meer een oplossing voor een bekend gamerelateerd probleem voor gebruikers van de 22H2-update van Windows 11. Het probleem uitte zich in de vorm van schokkerige gameplay, verminderde prestaties, screen tearing of framedrops.

Het gaat om update KB5020044, bedoeld voor Windows 11 versie 22H2, waarmee de buildversie naar 22621.900 gaat. Volgens Microsoft wordt hiermee de fout aangepakt waarvan sommige, niet nader genoemde games of apps last hadden. Deze games activeerden debuggingfuncties voor de gpu-prestaties, terwijl het niet de bedoeling is dat deze functies worden gebruikt door consumenten. Het gaat hier om Windows 11-functies voor ontwikkelaars om hun games te optimaliseren.

Gebruikers klaagden hier in september al over. Het probleem zou leiden tot sterke fluctuaties in cpu-gebruik, wat vervolgens resulteerde in verminderde gameprestaties. Het bleek weer te verdwijnen als een vorige versie van Windows 11 werd gebruikt. Gesuggereerd werd ook dat de fout gerelateerd was aan de voor Nvidia-gpu's bedoelde GeForce Experience-software. Het bedrijf kwam al snel met een update voor deze software; versie 3.26 moest de problemen verhelpen.

De fout moet nu met KB5020044 in zijn geheel verholpen zijn. Microsoft erkende eerder deze maand al dat het probleem zich kon voordoen en raadde gebruikers toen af om hun Windows 11-systemen handmatig naar versie 22H2 bij te werken.