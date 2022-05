Microsoft brengt fix voor problemen Snipping-tool uit in bèta van Windows 11

Microsoft heeft de Windows 11-releases in de Beta- en Release Preview-kanalen een update gegeven die de problemen met onder andere het Knipprogramma moeten verhelpen. Die problemen ontstonden door een verlopen certificaat.

De update, KB5008295, omvat een fix voor het niet kunnen starten van bepaalde systeemonderdelen van Windows 11, omdat Microsoft op 31 oktober een certificaat heeft laten vervallen. Het besturingssysteem vertrouwt op geldige digitale code signing certificates van apps als garantie dat er niet met de software geknoeid is.

Het probleem trof onder andere de Snipping-tool van het OS, het aanraakgevoelige toetsenbord, de 'spraak typen'-functie en het emojipaneel. Ook zorgt de update ervoor dat gebruikers van Windows 11 in de S-modus het start- en instellingenmenu weer kunnen openen.

Een deel van de problemen was al verholpen met de release van update KB5006746 die handmatig te downloaden is via Windows Update, maar voor het Knipprogramma was er nog geen fix. Wanneer Microsoft de update naar de releaseversie van Windows 11 brengt, is nog niet duidelijk.