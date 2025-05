Instagram gaat proberen te detecteren of minderjarigen liegen over leeftijd

Instagram gaat proberen te detecteren of minderjarigen op hun profiel liegen over hun leeftijd. Als het sociale medium denkt dat het gaat om een minderjarige, krijgt die gebruiker een beperkt Teen Account.

De software kijkt onder meer naar de contactenlijst in Instagram, content waarop gebruikers reageren en posts op het profiel, waaronder felicitaties, meldt Bloomberg. Tot nu toe kunnen gebruikers een andere geboortedatum invullen om toegang te krijgen tot een account zoals volwassenen die hebben.

Als de software per ongeluk een volwassene voor minderjarige aanziet, is er bezwaar mogelijk tegen de beslissing van de tool. Omdat die mogelijkheid tot beroep er nog niet is, kunnen gebruikers vooralsnog zelf het tieneraccount weer omzetten in een account voor volwassenen.

Het aanpassen van de leeftijd van onder de 18 naar boven de 18 gaat bovendien een check vereisen via Yoti, een dienst die selfies kan analyseren en op basis daarvan een leeftijd schat. Er was een functie waarbij contacten konden bevestigen dat iemand boven de 18 is, maar die mogelijkheid is er niet meer.