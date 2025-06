Instagram laat contentmakers reels testen onder niet-volgende accounts

Instagram is begonnen met het uitrollen van 'trial reels'. Hiermee kunnen contentmakers hun reel eerst tonen aan gebruikers die hen niet volgen en kijken hoeveel interactie de reel oplevert. Daarna kunnen ze de reel delen met hun volgers.

Meta heeft de functie naar eigen zeggen ontwikkeld voor makers die 'willen experimenteren met andere soorten content'. Vóór het plaatsen van een reel krijgen de gebruikers de optie om de functie in te schakelen via een schuifknop. Als de reel daarna wordt geplaatst, krijgen niet-volgende accounts het filmpje als eerste te zien. Hoewel de reel dan niet verschijnt in het overzicht van volgers, kunnen ze deze alsnog zien als deze met hen wordt gedeeld via een PM.

Na 24 uur kunnen contentmakers via statistieken inzien hoeveel interactie de reel heeft gehad. Dan kan de maker ervoor kiezen om het filmpje met alle gebruikers te delen. Het proces kan ook worden geautomatiseerd. In dat geval kijkt Instagram naar het aantal weergaven van de reel in de afgelopen 72 uur. Op basis daarvan bepaald de app of de reel breed wordt verspreid of niet.