Financial Times: EC bevraagt Google over advertentiecampagne gericht op tieners

De Europese Commissie heeft Google om aanvullende informatie gevraagd over een advertentiecampagne die gericht was op tieners, schrijft de Financial Times. Google zou deze campagne in 2018 hebben opgezet in samenwerking met Meta.

De commissie heeft de advocaten van Googles moederbedrijf Alphabet verzocht om aanvullende informatie, waaronder chatberichten, presentaties en berichten over YouTube-advertenties, zeggen betrokkenen tegen de FT. Google heeft de informatie verzameld tijdens een intern onderzoek naar de advertentiecampagne. De commissie wil op basis hiervan bepalen of het de advertentiecampagne, Google en Meta wil onderzoeken. De EC wil niet reageren op vragen van de krant.

De FT berichtte in augustus dat Google en Meta samen een advertentiecampagne waren begonnen die gericht was op jongeren tussen de 13 en 17 jaar in 2018. Google overtrad hiermee zijn eigen regels, die gepersonaliseerde advertenties gericht op mensen onder de 18 jaar verbieden. Toen de FT contact met Google opnam over de campagne, begon het een intern onderzoek. "We verbieden advertenties die gepersonaliseerd zijn voor mensen onder de achttien, punt uit", zei Google tegen de FT destijds. Meta ontkent tegenover de krant dat het eigen regels of 'die van zakenpartners' heeft omzeild.