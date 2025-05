Europese Commissie gaat na of iPadOS voldoet aan DMA-regels

De Europese Commissie is aan het nagaan of iPadOS voldoet aan de regels van Digital Markets Act. In de evaluatie van Apples maatregelen tot nu toe staat nog niets over het laten werken van iPads met bijvoorbeeld een alternatieve stylus.

De vraag is volgens de Europese Commissie of Apple met iPadOS op alle vlakken voldoet aan de DMA. Daarbij noemt het specifiek de ondersteuning voor 'slimme pennen' en audio-apparatuur. Onder de DMA moeten accessoires van andere partijen evenveel toegang krijgen tot het besturingssysteem als accessoires van Apple zelf.

Het is mogelijk om een stylus van een derde partij op de iPad te gebruiken, maar die heeft mogelijk geen toegang tot bepaalde functies als drukgevoeligheid. Op het gebied van audio hebben Apples eigen apparaten een chip om de communicatie met iPads beter te laten verlopen. Die kunnen andere fabrikanten niet gebruiken.

Apple heeft al maatregelen genomen in diverse besturingssystemen om te voldoen aan de DMA, maar ook op andere vlakken startte de Europese Commissie al een onderzoek of die maatregelen ver genoeg gingen. De DMA heeft als doel de macht van grote techbedrijven te breken en zo de concurrentie te bevorderen.