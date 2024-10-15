Apple brengt nieuwe iPad mini uit, goedkoopste versie kost 609 euro

Apple brengt volgende week zijn nieuwe generatie iPad mini uit. De tablet is vooral een specbump met een Apple A17 Pro-soc uit de iPhone 15 Pro en ondersteuning voor de recente Apple Pencil Pro.

Ten opzichte van de vorige versie uit 2021 heeft de nieuwe iPad mini hetzelfde 8,3"-scherm met een resolutie van 2266x1488 pixels en hetzelfde ontwerp met een behuizing van 19,5x13,5cm en een dikte van 6,3mm, bij een gewicht van 293 gram.

De A17 Pro maakt het mogelijk om Apple Intelligence-functies te draaien op het apparaat, al kan dat voorlopig niet in het Nederlands en in de EU. De nieuwe soc heeft ook een nieuw modem, waardoor het apparaat WiFi 6E ondersteunt, maar geen WiFi 7. De opslag van de goedkoopste versie is nu 128GB in plaats van 64GB. Er komen ook 256GB- en 512GB-varianten.

De iPad mini heeft bovendien ondersteuning voor de Apple Pencil Pro. Via een gyroscoop herkent de Pencil rotatie, waarmee je de penseelstreek kunt aanpassen door de pen simpelweg te draaien. Nieuw is ook de mogelijkheid om van penseel of lijndikte te wisselen door in de pen te knijpen.

De iPad mini komt volgende week woensdag uit. De 128GB-versie zonder mobiele internetverbinding kost 609 euro, die met mobiel internet kost 779 euro. De versie uit 2021 kostte bij release 559 euro.