Apple brengt nieuwe iPad mini uit, goedkoopste versie kost 609 euro

Apple brengt volgende week zijn nieuwe generatie iPad mini uit. De tablet is vooral een specbump met een Apple A17 Pro-soc uit de iPhone 15 Pro en ondersteuning voor de recente Apple Pencil Pro.

Ten opzichte van de vorige versie uit 2021 heeft de nieuwe iPad mini hetzelfde 8,3"-scherm met een resolutie van 2266x1488 pixels en hetzelfde ontwerp met een behuizing van 19,5x13,5cm en een dikte van 6,3mm, bij een gewicht van 293 gram.

De A17 Pro maakt het mogelijk om Apple Intelligence-functies te draaien op het apparaat, al kan dat voorlopig niet in het Nederlands en in de EU. De nieuwe soc heeft ook een nieuw modem, waardoor het apparaat WiFi 6E ondersteunt, maar geen WiFi 7. De opslag van de goedkoopste versie is nu 128GB in plaats van 64GB. Er komen ook 256GB- en 512GB-varianten.

De iPad mini heeft bovendien ondersteuning voor de Apple Pencil Pro. Via een gyroscoop herkent de Pencil rotatie, waarmee je de penseelstreek kunt aanpassen door de pen simpelweg te draaien. Nieuw is ook de mogelijkheid om van penseel of lijndikte te wisselen door in de pen te knijpen.

De iPad mini komt volgende week woensdag uit. De 128GB-versie zonder mobiele internetverbinding kost 609 euro, die met mobiel internet kost 779 euro. De versie uit 2021 kostte bij release 559 euro.

iPad mini 2024 128GB 256GB 512GB
Wifi 609 euro 739 euro 989 euro
Wifi + cellular 779 euro 909 euro 1159 euro
Apple iPad mini 2024Apple iPad mini 2024Apple iPad mini 2024

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-10-2024 16:01
194 • submitter: StePri

15-10-2024 • 16:01

194

Submitter: StePri

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Apple iPad Mini (2024)

vanaf € 648,-

5 van 5 sterren

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Apple iPad Mini (2021)

vanaf € 449,99

4 van 5 sterren

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Reacties (194)

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ZpAz
15 oktober 2024 16:07
De Mini begon als een instapper qua prijs. Rond de 329 euro. Vind dit toch wel stevig aan de prijs.
ShadLink @ZpAz15 oktober 2024 16:19
De iPad Mini is nooit echt de instapper geweest. Dat was/is de iPad. De iPad Mini kan je zien als een kleine iPad Air, dan klopt de prijs beter.
k995 @ShadLink15 oktober 2024 16:34
Nee hoor, de ipad mini startte zelfs op onder de 300 euro : 260 euro
ipad was 275 euro
ipad retina die later 2012 uitkwam 335 euro

De ipad and Ipad mini hadden de A5X en A5 er was toen nog geen air die kwam pas volgende jaar uit.

[Reactie gewijzigd door k995 op 15 oktober 2024 16:49]

L23 @k99515 oktober 2024 16:42
Zo kan ik het mij niet herinneren. Bij release was het 329 euro. Ik heb toen 429 euro betaald voor het 32GB model. Gekocht op 2 november 2012. Kwam tegelijk uit met de eerste generatie iPad Air die een A7 had. De mini was een stuk kleiner en moest het doen met de A5 chip. Maar was destijds een tof ding.

Edit: iPad (4e generatie) met A6X chip. De iPad Air (1e generatie) met A7 chip kwam pas een jaar later.

[Reactie gewijzigd door L23 op 15 oktober 2024 17:09]

k995 @L2315 oktober 2024 16:57
Ipad air is van eind 2013 tesamen met de 2e ipda mini.

de air kostte 489 de 2e mini 389 de ipad 4 die eind 2012 gebracht was 499 euro.

Apple heeft toen een tijd geen gewone ipad uitgebracht wat het duidelijk maakte dat de mini=gewone ipad en de ipad air de premium versie was.
L23 @k99515 oktober 2024 17:06
Ik ga niet het bonnetje opzoeken, maar dat zijn gewoon de prijzen van de iPad mini eerste generatie destijds.

Ik ben inderdaad in de war met de iPad Air. in 2012 kwam de iPad (4e generatie) op de markt. Dus 499 euro voor de iPad (4e generatie) en 329 euro voor de iPad mini (1e generatie)

De mini had ook al het design van de iPad Air die een jaar later uitkwam.
k995 @L2315 oktober 2024 17:17
De eerste was al in prijs gezakt als de 2e uitkwam daarom , heb die toen nog cadeau gegeven.
De 2e was 389 msrp bij release.

Dan is 600 euro nu wel duur.
L23 @k99515 oktober 2024 17:24
Ik vind het dan logischer om een release prijs te hanteren. Deze nieuwe iPad mini zal op een gegeven moment ook wel ergens goedkoper zijn dan €609. Maar goed, het is inderdaad duur. Met de 1e gen had je nog een prijs wat leuk was voor er bij. Maar daarna kwam ik er achter dat ik genoeg heb aan een Macbook en iPhone.
tweakuwe @L2315 oktober 2024 17:53
Aan de andere kant, voor steeds meer mensen is een iPad goed genoeg om geen macbook meer ernaast te hoeven. Daar waren de eerste iPads nog voor weinig mensen geschikt voor.

Edit: Zelf heb ik een 2024 iPad Air en een 2022 Mac Mini (m2 pro). Zo heb ik meer rekenpower thuis, en onderweg/op de bank een meer portable apparaat, dan ik voor een gelijk bedrag aan Macbook had kunnen kopen.

[Reactie gewijzigd door tweakuwe op 15 oktober 2024 17:56]

L23 @tweakuwe15 oktober 2024 21:07
Heb je zeker gelijk in. Andersom kan ook. 2 portable apparaten vind ik persoonlijk overbodig. Ik gebruik net zo makkelijk een MacBook Air op de bank. Maar kan inderdaad best zijn dat ik in de toekomst een iPad gebruik inplaats van een Macbook.
TTheuns @tweakuwe16 oktober 2024 11:49
Ik zie steeds meer grafisch ontwerpers overstappen van een iMac/Mac Pro/MacBook Pro naar een iPad Pro voor werk.
De moderne tablets van Apple hebben gewoon voldoende in huis om voor veel use cases geen 'vaste' computer of laptop meer nodig te hebben.

Voor degene die de iPad voor erbij hebben is het inderdaad wel een bittere pil, zo'n prijsverhoging.
jhr27 @k99515 oktober 2024 18:28
Apple heeft toen een tijd geen gewone ipad uitgebracht wat het duidelijk maakte dat de mini=gewone ipad en de ipad air de premium versie was.
De iPad Air (2013) was de opvolger van de iPad 4 (2012). Pas in 2017 bracht Apple weer een gewone iPad uit, de 5e generatie. In 2019 kwam er echter weer een iPad Air 3e generatie op de markt en sindsdien hanteert Apple zowel een standaard als Air model (en Pro en mini). De mini was nog steeds een geheel ander model.
k995 @jhr2715 oktober 2024 18:34
Imho hebben ze geprobeerd de ipad mini en ipad air als modellen te zetten, toen dat niet ging zijn ze overgegaan naar ipad en ipad pro om later de air terug te brengen als tussenmodel.

De gaten die tussen die modellen zitten zijn anders wel geel lang zonder reden.
ShadLink @k99515 oktober 2024 16:37
En nadat de Air uitkwam is de mini vrij snel een kleine Air geworden. Ik kan me goed herinneren dat de Mini 4 en 5 ook in deze prijsklasse zaten.
mOrPhie @k99516 oktober 2024 11:12
ipad was 275 euro
ipad retina die later 2012 uitkwam 335 euro
Totaal, maar dan ook echt totaal onjuist.

De iPad is vanaf introductie in 2010 €499,- geweest in Nederland, en ook de iPad 3 (with retina) was €499,- in 2012.

Zie: nieuws: Apple presenteert nieuwe iPad met beter scherm

[Reactie gewijzigd door mOrPhie op 16 oktober 2024 11:16]

Typhone @k99515 oktober 2024 16:59
Euro’s van 13 jaar geleden inderdaad.
k995 @Typhone15 oktober 2024 17:16
idd de eerste ipad mini was msrp : 329 euro in 2012 of 438 euro nu.
Dan is 600+euro toch wel een forse verhoging.
Typhone @k99515 oktober 2024 17:34
Nee hoor, tov van de techniek die erin zit niet. Kun je van een brood niet zeggen die aan dezelfde inflatie onderhevig is.
Senaxx @Typhone15 oktober 2024 20:01
Een jaar oude soc, 3 jaar oud scherm en 512GB voor een krappe 1000, voor een iPad mini.... Welke techniek?

Als je dat niet veel vind heb je of heel veel disposable inkomen of je houd gewoon heel erg van Apple producten. Niets mis mee, maar het is veel te veel geld voor een minimale upgrade.
Typhone @Senaxx16 oktober 2024 10:02
Ik vergeleek de prijs van het eerste basismodel met de prijs van het huidige basismodel. Daar zit nogal wat verschil in de techniek. Verder boeit dat hele apparaat mij niet maar die kansloze non-discussie hier altijd om geld slaat ook nergens op. In vergelijking zijn de normale boodschappen een factor 14 (!) hoger geworden maar zodra er Apple of Samsung als merk boven staat is de wereld te klein. En los daarvan: verkocht worden ze toch wel.
k995 @Typhone15 oktober 2024 17:43
De huidige mini heeft dan wat als extra's dat de prijs toeslag rechtvaardigd?
De mini 2 kreeg dezelfde soc als de ipad air en de iphone 5s, deze krijgt een oude, scherm was vroeger gelijk, nu minder
...

Is gewoon omdat ze dat kunnen vragen niks meer.
Verwijderd @Typhone15 oktober 2024 18:18
Zucht...

Jammer dat er geen basic iPad Mini meer bestaat dan?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 15 oktober 2024 18:19]

mcbeef @Typhone15 oktober 2024 18:21
128gb is wel cutting edge inderdaad.
Llopigat
@Typhone15 oktober 2024 21:51
Als we altijd meer moesten betalen voor voortschrijdende techniek dan zouden we nu een paar ton voor een PC betalen, want een PC-XT kostte in 1990 al meer dan 2000 gulden. En een PC van tegenwoordig is tienduizenden keren sneller als het niet meer is.

Maar dit is gewoon de "apple tax" aan het werk. Ik ga er ook niet voor, zeker niet omdat ik er minder mee kan dan met mijn Android tablets. Niettemin zijn de mensen die het er wel voor over hebben er blij mee, dus ook prima voor hen.
Typhone @Llopigat16 oktober 2024 10:02
"Apple Tax". Onderbouw deze even. Jij begint een discussie met een niet bestaand argument dus kun je de discussie beter niet beginnen.

[Reactie gewijzigd door Typhone op 16 oktober 2024 10:03]

voorhuib @k99515 oktober 2024 20:08
mijn huis was 10 jaar gelden ook 30000,- goedkoper.
k995 @voorhuib16 oktober 2024 08:47
Goed voor jou, maar ipads hebben niet dezelfde prijscurves als huizen.
TTheuns @k99516 oktober 2024 11:51
Alle technologie is straf duurder geworden. Een midrange videokaart was toendertijd te krijgen voor onder de €250, nu starten ze bij €500.

Toen ik voor het eerste en PC wilde bouwen, kon ik de top of the line GTX580 krijgen voor €500. Nu is de net niet top of the line 4080 nieuw te krijgen voor €1000.
k995 @TTheuns16 oktober 2024 12:02
? De vergelijking was hetzelfd product over de tijd.
Die gast koopt geen nieuw huis elke paar jaar he?

Neen tech is bakken goedkoper geworden.

4060 kost 280 euro, die is even snel dan de 2080 en sneller als de super en zelfs TI als je zaken als dlss gebruikt.
Die kaarten kosten 1000 tot 1500 euro (de absurde prijzen niet meegrekend)
Je prijs/performance is dus maal 4 a 5.
watercoolertje
@ShadLink15 oktober 2024 16:28
De iPad Mini is nooit echt de instapper geweest.
Qua prijs (van de eerste) wel, en dat is precies waar die het over heeft...

De eerste was echt goedkoop voor een Apple product dat kan je over deze niet meer zeggen.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 oktober 2024 16:29]

dl658 @ShadLink15 oktober 2024 17:07
Inderdaad, mijn Mini 6 is pak responsiever ivm de iPad van volgens mij hetzelfde jaar
gimbal @ShadLink15 oktober 2024 16:52
En dan een kleine iPad Air in 2024, niet een eerste generatie iPad Air uit een tijdperk waar de globale prijzen toch echt heel anders lagen en de kosten van grondstoffen heel anders waren.
Oon @ZpAz15 oktober 2024 16:21
Ik vind de prijs ook wel stevig, voor dat bedrag kun je heel wat moois krijgen
SMGGM @Oon15 oktober 2024 17:51
Nadeel is dat ze praktisch de enige zijn op die markt. Ik heb me suf gezocht naar een compacte Android tablet waar je ietswat van garantie krijgt op ondersteuning. De enige in dat formaat zijn van die "kruidvat" tablets voor kinderen die je na aankoop al meteen in de vuilbak gooit uit ergernis.

Omdat mijn zoektocht niet opleverde heb ik 3 jaar geleden de vorige iPad mini gekocht (nadat ik afscheid had genomen van de fantastische Nexus 7 2013). Aangekocht via leasing (met overname voor restbedrag) via een fiscaal voordelige model (België via flexibel loonplan) zodat hij mij feitelijk "maar" €400 heeft gekost.
Dat is op zich veel voor een trein tablet die ik voornamelijk gebruik om op te lezen zonder dat ik de persoon naast mij zit te storen met een 11 inch ding.
Oon @SMGGM15 oktober 2024 19:52
De tijd van deze formfactor lijkt inderdaad wel voorbij te zijn, ze moeten allemaal steeds groter en duurder. Nadeel is dat de iPad Mini wel kleiner is, maar niet goedkoper..
Chrismaclinux @Oon15 oktober 2024 17:15
Ik had eigenlijk de nieuwe Mac Mini die er aan gaat komen willen kopen.

Maar Ik heb nu een behoorlijk snelle 1240p Nuc gekocht voor 365€ nieuw.
Met Linux Mint

Apple is en wordt steeds duurder
En hiermee jagen ze hun klanten weg.
Oon @Chrismaclinux15 oktober 2024 19:53
Apple is en wordt steeds duurder
En hiermee jagen ze hun klanten weg.
Ik denk dat dat wel meevalt. Ze zijn altijd een duur premium merk geweest en hadden/hebben daar ook de klanten voor.
Ik heb zelf een M1 Mac Mini gekocht omdat die toen (in verhouding) heel goedkoop waren en ik een zuinige maar toch wel bruikbare daily driver wilde, was mijn eerste Apple apparaat en vwb MacOS ben ik toch wel verkocht, maar alleen als ze onder de 1000 euro blijven met hun Mac Mini lijn.
Uruk-Hai @Chrismaclinux15 oktober 2024 20:24
Ik heb even gezocht op '1240p Nuc', maar ik word er geen bal wijzer van.

Kun je me een linkje geven naar wat jij gekocht hebt?
Chrismaclinux @Uruk-Hai15 oktober 2024 23:04
Het waren de prime deals dagen van Amazon heb 2 Intel i5-1240p Nuc,s gekocht ...zo moeilijk is dat toch niet 1240p ff googlen en je weet welke Nuc processor series het is....
Uruk-Hai @Chrismaclinux16 oktober 2024 00:04
Ik vond in eerste instantie geen bruikbare resultaten via DuckDuckGo.

Via amazon heb ik het wel gevonden, maar ik denk dat ik er toch maar vanaf zie.

Ik heb voor de snelheid op langere termijn betere ervaringen met gewone desktop i5 processoren dan laptopvarianten.
Chrismaclinux @Uruk-Hai16 oktober 2024 03:40
Mijn voorkeur ging ook altijd uit naar een desktop processor.
Zo wilde ik een i5-12400 kopen met een mini ITX bord
Maar met de 1240p Intel Nuc heb je bijna een gelijkwaardige processor met een passmark van rond de 17200.
En met de i5-12400 zit je rond de 19000
Mijn voorkeur ging ook uit naar een krachtige processor in een klein kastje vandaar die Intel Nuc
Muncher @Chrismaclinux15 oktober 2024 19:32
Username checks out.
Breinier @Chrismaclinux16 oktober 2024 10:00
Ze maken het onmogelijk om ze te kopen voor mensen die eerder wel hun producten konden veroorloven. Afgezien van inflatie (een product van de overheid :X ), als ze de prijs verdubbelen en de helft van hun klanten loopt weg is het nog steeds status quo financieel gezien, de producten worden weer gezien als iets 'exclusiever' en Apple heeft voor de helft minder klant gerelateerde problemen. Dat zijn waarschijnlijk de grootste afwegingen die ze maken.

Ik ben het met je eens dat een NUC (met Linux) veel aantrekkelijker is. Ik zal mijn kinderen dan ook een nuc oid geven en geen apple product, onder andere omdat ze dan ook iets meer van de techniek meekrijgen ipv leven in de magische wereld van de consument, waar 'de kip uit de supermarkt komt ipv van de boerderij' ;)
Loller1
@ZpAz15 oktober 2024 16:22
Dat de iPad mini het instap model was is al enige tijd niet meer waar, het is nu eerder een kleine versie van de iPad Air. De originele iPad-reeks is tegenwoordig de instapper.
L23 @ZpAz15 oktober 2024 16:33
Ja die van mij doet het nog steeds :D Maar om nou een iPad mini uit 2012 te gaan vergelijken met producten in 2024...

Daarna nooit meer een nieuwe iPad gekocht. Ik vind de iPads in het algemeen stevig aan de prijs. Maar het probleem met de afgelopen iPad mini's vond ik dat 64GB te weinig was en dat 256GB het gelijk behoorlijk duurder maakte. Denk niet dat ik binnenkort een iPad ga kopen, maar dat het nu begint bij 128GB maakt het wel aantrekkelijker.
JustRob
@ZpAz15 oktober 2024 16:55
Ik zie de mini eigenlijk alleen nog maar gebruikt worden in zakelijke omgevingen, met name als Point-Of-Sale systemen. Denk dat dit voor Apple de hogere prijs rechtvaardigt...
vlaag @JustRob15 oktober 2024 18:07
Ik heb ze voor de kinderen, zo passen ze allemaal in de gangkast met oplaadstation
/offtopic
Crew One @JustRob15 oktober 2024 21:27
Het is ook een van de weinige tablets die je als GA piloot een beetje makkelijk kwijt kan in een cockpit van een Cessna 150 of 172. Groter gaat al snel in de weg zitten.
TheGreatAtuin @ZpAz15 oktober 2024 17:33
Ik wou dit net gaan opzoeken!
Met als aanvulling dat als je de (nederlandse) inflatiecijfers van 2012 tot nu cumulatief op die 329 euro optelt je op 442 euro uitkomt.

Het is wel een heel ander device, maar ik vind het ergens wel schandalig dat het enige praktische verschil ten opzichte van een 3 jaar oud model de opslag is.
Manderlay1 @ZpAz15 oktober 2024 19:06
Valt mee als je de inflatie meerekenen.

Toen 329€ = nu 460€.

Dus wat extra marge op een onnodig luxeproduct.
Xfade @ZpAz15 oktober 2024 21:49
"instapper" lol.
Darida @ZpAz15 oktober 2024 22:12
Dat is sterk verandert toen Apple een model is gaan beginnen maken voor scholen die goedkoper moest zijn dan de toen instapprijs van 500 euro. Een mini is sowieso te klein voor hetgeen de meeste scholen ze nodig hebben. Dit plus het feit dat de iPad mini een niche product bleek waarvan veel gebruikers wilden dat het meer geavanceerd werd dan de eerste generaties heeft ertoe geleid dat de iPad mini meer bij de flagship is gaan aanleunen.

Ik vind het een money grab. Ze gaan deze iPad mini weer 4 jaar onveranderd laten en in die periode zal de bouwprijs voor hen sterk verlagen maar de prijs voor de klant blijft crimineel hoog. De iPad mini is gewoon een hele slechte deal.
m.jorissen @ZpAz15 oktober 2024 22:27
Helemaal mee eens. Jammer voor de persoon met een kleine beurs…
Hulleman 15 oktober 2024 16:23
Kun je voor iets meer dan niet beter een Ipad Air 2024 halen met M2 soc? Of het moet je echt om het iets kleinere formaat te doen zijn, maar de prijs is wel heel hoog.

De ipad 9th gen is voor net iets meer dan € 300 echt nog verreweg de beste Ipad koop voor 95% van de mensen. Hopelijk houdt Apple zo'n goed geprijsde ipad in het assortiment.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 15 oktober 2024 16:23]

Xanthine @Hulleman15 oktober 2024 16:29
Ik heb al een gewone iPad sinds vorig jaar, ga nu deze mini aanschaffen omdat ik vaak reis en een kleiner toestel dan echt wel handiger is.
Commendatore @Xanthine15 oktober 2024 17:21
Neem je die dan mee naast een laptop of als enige ‘grotere’ apparaat?
Xanthine @Commendatore15 oktober 2024 17:30
Als het een zakenreis is dient de iPad voor entertainment en FaceTime met het gezin, en de laptop om te werken.
Privé neem ik enkel een iPad mee, geen laptop.
Commendatore @Xanthine15 oktober 2024 20:17
Is zo’n Mini niet wat aan de kleine kant voor bijvoorbeeld streaming?
Xanthine @Commendatore16 oktober 2024 09:28
Ja en nee. Mijn gewone iPad is te log en zwaar om vast te houden, dan moet ik hem al ergens neerzetten. De iPad mini is het ideale formaat om vast te houden. Ook in het vliegtuig is een kleine iPad handiger.

Ook om als e-reader te gebruiken is de mini het ideale formaat. Ik heb ook een Kobo maar als ik reis wil ik geen rugzak vol met electronica meenemen. De iPad mini is een compromis, maar wel het beste.
Commendatore @Xanthine16 oktober 2024 10:09
Met dat laatste ben ik het wel eens. Niet alle ebooks renderen even fijn op een standaard formaat iPad. (Ik gebruik normaal een Tolino, maar die gaat niet mee op reis en heeft moeite met sommige ebooks, dus dan pak ik mijn iPad.)
Xanthine 15 oktober 2024 16:07
Oh ik wacht al even op de release van dit toestel en ga er volgende ook meteen eentje aanschaffen.

De A17 komt wel als een verrassing, ik dacht eerder de A18.

Iemand een idee of die jelly scrolling issues ook verholpen zijn of is dit nog steeds hetzelfde display met dezelfde issues?
Fab1Man @Xanthine15 oktober 2024 16:33
Het apparaat is net 30 minuten geleden aangekondigd, met een release voor 23 oktober. Niemand heeft deze live kunnen zien en Apple strooit nooit met hele specifieke tech specs, dus verwacht je nu echt dat iemand je nu al antwoord kan geven op het type scherm? Daar zul je toch de eerste echte gebruikerservaringen voor moeten afwachten, of volgende week zelf eerst in de winkel gaan kijken.
Redondo1982
@Fab1Man15 oktober 2024 19:18
Nou, Apple kennende hadden ze dit dan allang benadrukt. Super Mega Ultra OLED Retina Crystal Clear scherm oid haha. Ik verwacht er niet veel van. Is gewoon alleen een update onder de motorkap voor Apple Intelligence.
Redondo1982
@Xanthine15 oktober 2024 16:34
Zoals het er nu naar uitziet is er niks gedaan aan het display, wat het grootste minpunt is van de Mini. Naast natuurlijk dat ie geen FaceID heeft ed.

Zoals het er nu naar uitziet: update van niks. Mini liefhebbers zullen ook teleurgesteld zijn. Ik wil er ook weer één naast hebben, maar no way dat ik terug ga naar 60hz en touchID.
Carlos0_0
@Redondo198215 oktober 2024 16:52
Nou ja op zich werkt Touch ID op een iPad meer dan prima, zeker voor z’n mini ding die je toch in je hand heb.
Ik heb Touch ID op de laatste standard iPad, en werkt prima naast mijn iPhone met FaceID.
Redondo1982
@Carlos0_015 oktober 2024 18:16
Zeker, maar ik vind het een stap terug. Mooiste zou ook zijn een iPad Mini Pro. :*)
Carlos0_0
@Redondo198215 oktober 2024 18:53
Haha ja op zich al de nieuwe iPhone SE met faceId uitkomt volgend jaar, dan had op zich de iPad mini het nu ook wel kunnen hebben.
Misschien moeten ze nog van wat vingerprint sensoren af :D
Redondo1982
@Carlos0_015 oktober 2024 19:16
Ja, er zit vast een gedachte achter ;)
Tricolores 15 oktober 2024 16:05
609 euro voor het meest basic (mini!) model met amper 128GB opslag? Yikes... Dat is meer dan inflatie die toeslaat.
Hathi @Tricolores15 oktober 2024 16:32
De iPad mini is niet de meest basic iPad. Dat is gewoon 'de iPad', die is qua specs nog een stuk minder dan deze mini. De mini is eigenlijk gewoon een kleine versie van de air.
magnat505 @Hathi15 oktober 2024 18:28
Behalve dan dat de ipad air een M2 soc heeft en deze slechts de A17, had best iets goedkoper gemogen of betere soc erin.
Hathi @magnat50515 oktober 2024 20:27
Een M2 is extreem overkill voor zo’n iPad. De A17 Pro in deze mini is echt ruimschoots voldoende.
MiesvanderLippe @Hathi16 oktober 2024 10:15
Behalve dat je een M-series chip nodig hebt voor fatsoenlijke ondersteuning van externe schermen.
Darida @magnat50515 oktober 2024 22:13
De iPad mini heeft geen A17, het heeft een A17 Pro.
Celebithil @Tricolores15 oktober 2024 16:16
Een prijsstijging van 9% in drie jaar (als de oude genoemde prijs klopt) is anders minder dan de inflatie deze drie jaar. Dus eerder is de prijs misschien harder omhoog gegaan dan de inflatie, maar nu niet.

Natuurlijk blijft het apparaat aan de prijs voor een “instap”model.
YopY @Celebithil15 oktober 2024 16:34
Instap voor Apple heeft natuurlijk vaak een hogere kwaliteit dan de instap van een ander merk (of iig een hogere reputatie, ik weet niet hoe het met de Android tablets van tegenwoordig gesteld is)
Marve79 @YopY15 oktober 2024 17:14
Beetje Samsung tablet koop je voor 200 euro. En daar kun je denk ik alles mee wat de meerderheid doet met zo'n ding.

600 euro is wel heel veel geld voor zo'n ding Maargoed, bij Apple hebben ze vast onderzocht dat mensen dit toch wel gaan betalen dus waarom zou je het dan niet vragen.
Nicked @Marve7915 oktober 2024 22:31
Heel eerlijk, de Samsung tablets van €200 zijn echt vervelend traag. Ik hoopte juist op een 8" variant van de Galaxy Tab S serie, maar helaas. Een beetje vlotte tablets van dit formaat zijn moeilijk te vinden... Daardoor overweeg ik ook een iPad Mini, terwijl ik Android prefereer.
apeklootje @Nicked16 oktober 2024 21:46
Hier zo een 2024 Samsung A9+, ding is inderdaad irritan t traag, goed voor wat youtube en browsen, tis dat ik hem kreeg van het werk, scherm is lcd maar goed van kwaliteit maar xe processor is echt traag met vertragingen van enkele seconden meestal, kan deze echt niet aanraden als je een beetje snelheid gewoon bent...
zap8 @Celebithil15 oktober 2024 16:53
De verhaal van de prijs van de Mini 6 is iets aparts.
In oktober 2022 werd de ipad mini (basis model) opeens 100 euro duurder. Geloof dat dit met koersverschil of zoiets te maken had.

Link naar prijsontwikkeling:
uitvoering: Apple iPad Mini (2021) Wi-Fi 64GB Grijs
Marve79 @zap815 oktober 2024 17:17
Ja omdat de euro toen zwak stond tov de dollar. Maar nu is het andersom en geldt het natuurlijk niet.
Darida @zap815 oktober 2024 22:12
Het verhaal*
bzzzt
@Celebithil16 oktober 2024 08:34
Natuurlijk blijft het apparaat aan de prijs voor een “instap”model.
Er is een goedkopere iPad, dus dit is niet het instapmodel.
Noresponse @Tricolores15 oktober 2024 16:36
Het blijft mooi dat er een markt voor is maar 609 euro is toch best veel geld voor een tablet van 8+ inch en 128 GB...de vraag is wat ga je ermee doen. Surfen , streamen of epub boeken lezen..dat kan ook met een android tablet.
Redondo1982
@Shifra15 oktober 2024 16:36
Lui? Over het algemeen zijn de mensen over Apple tevreden. Het is vaak dat anderen hopen dat ze ontevreden raken/zijn en gaan dan dit soort opmerkingen maken.
Carlos0_0
@Redondo198215 oktober 2024 16:50
Precies ik had al een iPad ooit, die ik uiteindelijk eens weg gedaan heb.
Toen in januari 2014 abbo verlengd en iPhone 6 genomen, en daarna nooit meer terug gekeken na Android.

Het werkt gewoon meer dan prima voor mij, ik hoef niks anders.
Daarbij hoef ik ook niet perse het nieuwste model van alles, nu wordt dat misschien met de mini iets lastiger in dit geval als je die wil(aangezien vorige al best wat jaartjes oud is).
Redondo1982
@Carlos0_015 oktober 2024 18:15
Dit lijken mensen maar niet te begrijpen. Het is net als met de politiek. Je bent gelijk fanboy terwijl je net zo makkelijk standpunten van beide kanten kan aanhangen. Maar het is gewoon een feit: Apple kopers zijn over het algemeen erg tevreden. Die vinden het prima zo en heel soms willen die graag bepaalde features zien in een nieuw product, maar dat loopt even anders. Iemand anders noemt dat lui, ik noem dat tevredenheid mbt het aanbod en een bepaald merk heeft gewoon krediet bij je opgebouwd dmv jarenlang goede producten en service bieden.
Shifra @Redondo198215 oktober 2024 17:17
Dit zijn van die fanboy opmerkingen waar je niets aan hebt.

Mensen zijn zeker lui daar kan niemand omheen. Het is vaak wel goed en niets mag moeite kosten. Als je maar mee komt in de sociale cirkel waar je in begeeft dat hebben ze dus slim gedaan bij Apple. Tevens kan je een kapot product beter vervangen voor een nieuwe de kosten zijn bijna gelijk. Dan laten ze ook alles door zeg maar slavenarbeid in elkaar zetten ( anders zou die leuke iphone 2500 kosten in plaats van 1400 ) Maar dat is bij veel bedrijven zo niet zo zeer Apple alleen maar voor een bedrijf dat alles op imago gooit toch wel apart.

Blijf vooral Apple gebruiken ieder zijn ding en gelukkig mogen we ook ander spul blijven gebruiken en meningen hebben.

Zelf hebben wij ook Apple ( nog 3 ipads, 2 Iphones, Apple TV en een imac) maar langzaam worden ze vervangen voor andere producten gezien de prijzen en het ecosysteem waar je in vast zit. Meer alles in eigen hand. Zo hebben we al zelf een cloud storage en mail server en leer ik om te gaan met linux thuis om toch minder afhankelijk te worden van bedrijven zoals Apple,MS en Google bv.
laptopleon @Shifra15 oktober 2024 21:04
Met alle respect, maar de argumenten "Het is vaak wel goed en niets mag moeite kosten. Als je maar mee komt in de sociale cirkel waar je in begeeft" worden vaker genoemd, maar laten we nou niet doen alsof Android-gebruikers minder gemakzuchtig zijn en misschien dat het bij bepaalde scholieren nog speelt wat voor logootje er op staat (als je dat nog kunt zien vanwege het hoesje), maar de doorsnee gebruiker zit er vooral 's avonds mee op de bank te recreëren. Hoe vaak ziet iemand anders dat nou? Er komt ook nooit iemand op mijn werkkamer om te zien welk merk monitor of computer ik gebruik. En dan nog. Ik ga echt geen ander merk komen omdat dat cooler is.
Shifra @laptopleon15 oktober 2024 23:52
Dat denk je misschien maar onbewust zit dat toch echt heel anders. 101 psychologie in brand management "peer pressure" bewust of onbewust. Je kan daar een leuk avondje down the rabbit hole in gaan.
laptopleon @Shifra17 oktober 2024 22:50
Ik kwam in het Apple-kamp terecht toen ik 35 jaar geleden het Grafisch Lyceum deed en dat de enige optie was. Dus ik had niet eens een keuze. Voor de Mac was toen simpelweg meer grafische software en hardware, daardoor favoriet in de grafische industrie, dus ook die keuze was goed te verklaren.

Overigens heb ik ook een Linux/Windows machine op m’n bureau staan.
Redondo1982
@Shifra15 oktober 2024 18:10
Ik ben geen fanboy |:(

Ik werk cross-platform dus je betoog kan de prullenbak in. Ik koop wat ik goed vind werken en ja, dat is zeker Android bij mij niet. Wel geprobeerd overigens, maar hier is het Windows en Apple wat de klok slaat.
bzzzt
@Shifra16 oktober 2024 08:44
Dan laten ze ook alles door zeg maar slavenarbeid in elkaar zetten
Het is echt niet zo dat Tim Cook persoonlijk slaven houdt. Het beleid van Apple is er op gericht de hele keten zo transparant mogelijk te maken: https://www.apple.com/leg...-in-Supply-Chain-2022.pdf

Nu kan iedereen die ooit iets met buitenlandse supply chains heeft gedaan je vertellen dat het niet zo simpel is en dat er genoeg partijen zijn die een handtekening zetten maar vervolgens de zaak belazeren. Als fabrikant kan je heel makkelijk wegkijken, dus ik denk dat wat Apple doet al veel meer is dan wat voor veel kleinere partijen haalbaar is en, gegeven dat je toch een telefoon wil, misschien wel een van de minst slechte opties.
Marve79 @Redondo198215 oktober 2024 17:19
Naja hij heett wel een beetje een punt. Apple's tactiek is om jou in de walled garden te houden. Bijv als je overstapt naar iets anders raak je al je vrienden kwijt want er is geen iMessage voor Android. En zo zijn er meer van die bewuste beperkingen die overstappen zo moeilijk mogelijk proberen te maken. Maar daar worden ze dan ook voor op de vingers getikt.
Deckkie @Marve7915 oktober 2024 17:41
Dat is inderdaad 1 van Apple zijn tacktieken. Niet een waar ik fan van ben. Het is alleen niet haar enige tacktiek. Zij bouwen goed afgewerkte apparaten die jaren mee gaan. Ik switch regelmatig tussen iOs en Android en begrijp volkomen waarom zoveel gebruikers bij Apple zweren.
Marve79 @Deckkie15 oktober 2024 17:48
Ik ken er ook genoeg die van Apple weggaan en tevreden zijn. Het zal vast beide kanten op werken.
Redondo1982
@Marve7915 oktober 2024 18:20
Ik wil helemaal niet overstappen op het gebied van mobile devices, omdat ik vind dat er niks beters is. Dat wil ik zelf, niet omdat Apple mij ingesloten houdt. Sterker nog, de meesten vinden dit juist fijn. Alles werkt daardoor prima met elkaar. Ik gebruik daarintegen wel weer Windows computers, omdat ik niet helemaal kan wennen aan MacOS. Tegenwoordig is de samenwerking tussen Windows en iOS prima!
dez11de @Marve7915 oktober 2024 23:38
Dit in tegenstelling tot al die bedrijven die hun klanten na een jaartje of 2 doelbewust naar een andere leverancier duwen?
magnat505 @Redondo198215 oktober 2024 18:30
Met heel veel apparaten ben ik erg tevreden over apple (iphone en macbook), maar de koptelefoon bv....na 4 jaar 8u per dag gedragen te hebben, had ik echt gehoopt op een fatsoenlijke upgrade, niet alleen een ander kleurtje. Zeker omdat de 1st gen airpods max wel wat nadelen heeft, die dus ook van toepassing zijn op de nieuwe, zoals de folie die loslaat, de accu die altijd leegloopt zelfs in de case, en het netje aan de bovenkant om de druk te verlichten, verlicht niet meer zoveel druk na paar jaar.

Oftewel voor mijn geen apple headset meer, kan me best voorstellen dat mensen dat bij andere product ranges die (weinig) liefde meer krijgen van apple hebben.
Redondo1982
@magnat50515 oktober 2024 18:37
Zeker, Airpods Max is een waardeloze update na zoveel jaar. Geldt voor deze Mini ook.
Frame164 @Shifra15 oktober 2024 16:30
Mensen zitten vooral vast in het ecosysteem omdat ze het wel prima vinden en geen zin hebben om iets anders te gaan proberen. Technisch is het helemaal geen probleem om over te stappen naar wat anders. En er is geen product of leverancier waar je geen impact hebt als je op een andere product of leverancier overstapt. Dat is niet specifiek voor Apple.
CharlesND @Shifra15 oktober 2024 16:26
Mensen zijn lui en stappen niet graag over naar wat anders.
Precies de reden dat Windows en Android nog steeds zo'n groot marktaandeel hebben?
Marve79 @CharlesND15 oktober 2024 17:21
Nee, de enige reden daarvoor is dat zo'n beetje elke pc met Windows wordt geleverd. En elke telefoon met Android, vooral de goedkopere.

Mensen gebruiken in de regel gewoon wat er vanuit de fabriek op wordt geïnstalleerd. De geek gaat met Linux of custom roms aan de slag maar dat zijn er niet zoveel.
YopY @Shifra15 oktober 2024 16:35
In het geval van mijn ouders is dat niet waar, maar die zijn juist van Android naar iOS tablets overgestapt en hebben nooit meer teruggekeken.
Marve79 @YopY15 oktober 2024 17:23
Hotel California he, easy to get in maar je komt er nooit meer uit :)
dl658 @Shifra15 oktober 2024 17:17
Ben ook als Android-gebruiker overgestapt sinds jaren enkel Android toestellen gebruikt te hebben en over het algemeen content te zijn van de gebruikservaring naar Apple, mis Android niet Apple werkt gewoon helemaal hoe 95% van de gebruikers hun toestel zou gebruiken ..
Byte 15 oktober 2024 16:08
Zou zeker interesse hebben om een nieuwe (kleine) iPad aan te schaffen, maar €609,- is voor mij veel te prijzig. In dat geval pak ik mijn oude Microsoft Surface er wel bij.
Deodorex @Byte15 oktober 2024 17:55
Ja, ik heb hetzelfde gevoel. Zo’n Ipad mini ligt lekker in de hand en voor lezen is ie prima. Maar dat doe ik ook op mijn Surface Pro - en die kan ikook nog eens grbruiken als een “normale” laptop. Maar handig is zo’n mini wel.
Mawlana 15 oktober 2024 16:13
Nou, de iPad mini is qua prijs alles behalve mini. :)
Greatsword 15 oktober 2024 16:16
Helaas geen FaceID, MiniLED of OLED scherm en ook die bezels hadden wel wat slanker gemogen wat mij betreft.

[Reactie gewijzigd door Greatsword op 15 oktober 2024 16:22]

Loller1
15 oktober 2024 16:19
Een update zo low-effort dat Apple niet eens de moeite heeft genomen om op zijn minst een nieuwe hero wallpaper te maken.

Anyways, jammer om te zien dat de iPad mini, na de 6de generatie, nu terug gaat naar het gebruik van verouderde chips. Voor de rest is het niet echt een noemenswaardige update, alleen maar meer onkosten als j e upgrade om dan ook de nieuwe Pencil te moeten kopen.
De versie uit 2021 kostte bij release 559 euro.
Als advocaat van de duivel: dat ging wel om de 64 GB versie, welke tot eerder vandaag voor 609 euro verkocht werd na een prijs stijging van die originele 559 euro (daar zit nog een daling tussen, ik geloof dat de prijsstijging naar iets van 679 was en toen terug naar 609).
giantgiantus 15 oktober 2024 16:22
Jammer geen M1. Zou toch wel heel fijn zijn een iPad mini met volwaardig extern scherm support!
FeareX 15 oktober 2024 16:33
Hopelijk is de jellyscroll wel gefixt met deze update. Verder vind ik het wel tegenvallen om na zoveel jaar enkel de SOC te updaten.
Wraldpyk @FeareX15 oktober 2024 20:36
Tja dit is dan ook het type/categorie toestel welke je niet vervangt dmv upgrade, maar vervangt zodra de oude "op" is.

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