Bèta van Arduino IDE 2.0-programmeersoftware is beschikbaar

Arduino heeft een bèta van de tweede versie van zijn programmeersoftware Arduino IDE uitgebracht. Arduino IDE 2.0 heeft een uitgebreide code-editor met autocomplete en een live debugger. De bèta werkt op de meeste officiële en thirdparty-Arduino-boards.

Arduino Integrated Development Environment wordt gebruikt om programma's te schrijven en uploaden naar Arduino-hardware en werd in 2005 ontwikkeld. De IDE komt uit onder een GNU General Public License en is volledig open source. Arduino IDE ondersteunt inmiddels meer dan duizend officiële en niet-officiële Arduino-boards. De eerste versie van de IDE heeft een simpele interface die vooral gericht is op beginners, maar heeft beperkte editingmogelijkheden.

Arduino IDE 2.0 heeft naast een complete visuele make-over, een uitgebreidere editor gekregen, waardoor deze ook nuttig is voor gevorderde gebruikers. De editor is responsive, heeft code indentation, block folding, auto-closing brackets, expression search and replace en comment toggling. Ook heeft de nieuwe versie autocomplete van variabelen en functies.

De autocomplete-functie van IDE 2.0

De andere feature van Arduino IDE 2.0 is dat deze een live debugger heeft, waarmee makkelijker fouten kunnen worden gevonden in stukjes code. In het debugpanel kunnen breakpoints ingesteld worden, zodat fouten opgespoord worden in een specifiek stuk code en variabelen kunnen aangepast worden tijdens het debuggen. De debugger ondersteunt alle Arduino-boards die draaien op SAMN en Mbed-platforms. Voor andere thirdpartyboards volgt nog een technische handleiding om de debugger in te stellen.

Volgens Arduino is de ontwikkeling van Arduino IDE 2.0 mogelijk gemaakt door donaties en het aanschaffen van originele Arduino-boards. Daarvan zijn de developers betaald om aan de opensourcesoftware te werken. De bèta is te downloaden voor x86-64bit-Windows, Linux of macOS, al noemt Arduino de software wel nog experimenteel en waarschuwt het voor mogelijke bugs.

In 2019 liet Arduino al weten te werken aan een pro-versie van de Arduino IDE-programmeersoftware. De alfaversie was op dat moment te downloaden. Die pro-versie gaf gebruikers onder andere een nieuwe boardmanager, waarmee aangesloten apparaten konden worden beheerd en een librarymanager voor het beheren van geïnstalleerde codebibliotheken, evenals de features die nu in Arduino IDE 2.0 zitten. Arduino Pro IDE is nu omgedoopt tot Arduino IDE 2.0. De website van Arduino Pro IDE verwijst naar Arduino IDE 2.0.