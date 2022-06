Arduino brengt Uno Mini-bordje uit met USB-C-poort

Het Italiaanse Arduino heeft een Uno Mini uitgebracht, een kleine versie van zijn Uno-bordje. Het gaat om een Limited Edition die onder meer de traditionele USB-B-poort verruilt voor een modernere USB-C-aansluiting.

Arduino Uno Limited Edition

De specs komen vrijwel overeen met die van de Uno Rev3, maar hij is een stuk kleiner. Waar de Uno Rev3 68,6x53,4mm groot is, gaat het bij de Mini Limited Edition om een bordje van 34,2x26,7mm. De Mini is dus 913 vierkante millimeter groot, waar de Rev3 3663 vierkante millimeter is. Arduino claimt daarom dat de Mini een kwart van het formaat is van de Rev3.

De kleur wijkt ook af, want hij maakt gebruik van een zwart en goud printplaatje. Het bordje heeft een ATmega328P-microcontroller op 16MHz, met 32KB aan flashgeheugen en 2KB aan sram. De aansluitingen zijn dezelfde als op de reguliere Uno.

Het Italiaanse bedrijf maakt de versie naar eigen zeggen vooral voor verzamelaars, om te vieren dat er tien miljoen exemplaren van zijn Uno-singleboardcomputer over de toonbank zijn gegaan. Het jubileumbordje gaat 40 euro kosten.