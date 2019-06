Titel Wolfenstein: Youngblood Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia Ontwikkelaar Machine Games & Arkane Studios Uitgever Bethesda Releasedatum 26 juli 2019

Voor we ingaan op onze eerste ervaringen met deze nieuwe Wolfenstein zetten we kort de feiten op een rij. Wolfenstein: Youngblood is een losstaande opvolger van Wolfenstein II: The New Colossus uit 2017 en dient als opmaat voor Wolfenstein III. Een tussendoortje dus, net zoals Wolfenstein: The Old Blood in 2015 een losstaande opvolger was van Wolfenstein: The New Order, de zeer geslaagde reboot uit 2014. In Youngblood maak je een flinke sprong in de tijd. Het verhaal speelt zich 19 jaar na de gebeurtenissen uit The New Colossus af, dus 19 jaar nadat B.J. Blazkowicz de VS heeft bevrijd uit handen van de nazi's.

We maken niet alleen een flinke sprong in de tijd, maar ook in locatie. Youngblood is namelijk niet in de VS gesitueerd, maar in Europa. De VS is bevrijd, maar Europa zucht nog onder het juk van de nazi's, en dat kan de familie Blazkowicz niet verkroppen. Je leest het goed, er is in Youngblood sprake van een heuse familie Blazkowicz, bestaande uit vader, moeder en kinderen. Die laatste spelen de hoofdrol.

Uit de voorgaande games weten we dat B.J. en Anya Oliwa een setje zijn, en in Youngblood zien we dat zij ouders zijn geworden van een tweeling, bestaande uit de zussen Jessie en Zofia. Qua gezicht lijken de zussen op elkaar, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Zofia, meestal aangeduid als Soph, lijkt meer op haar vader. Ze heeft kort blond haar en is driftig. Jessie, meestal aangeduid als Jess, lijkt meer op moeder Anya. Ze heeft halflang zwart haar en is wat bedachtzamer dan haar zus. Het lef van Soph en het verstand van Jess vormen een ideale combinatie.

De tweeling

B.J. en Anya hebben de tweeling niet alleen een strenge opvoeding gegeven, maar ook een harde training. De zussen zijn door beide ouders stevig onder handen genomen, zowel fysiek als geestelijk. De twee hebben dus de nodige gevechtservaring, al is die tot nu toe enkel in trainingen opgedaan. De twee popelen om die training in de praktijk te brengen, en die kans doet zich in Youngblood voor. We zullen niet al teveel verklappen, maar de twee zussen reizen zonder hun ouders af naar Parijs. De Franse hoofdstad is nog stevig in handen van de nazi's, en daar willen de dames verandering in brengen. Ze gaan op zoek naar het verzet, zoals ook vader dat vaak deed. Dat klinkt nobel, maar eigenlijk is het motto van de dames veel simpeler: ze willen nazi's mollen. Na jaren trainen willen ze aan de slag, gevoed door de haat die ze van hun ouders hebben meegekregen. De zussen zijn behoorlijk verbaal in het uiten daarvan.