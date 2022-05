Life is Strange: Remastered Collection is vertraagd tot begin 2022

Square Enix stelt de release van de remaster van Life is Strange uit tot begin 2022. De Remastered Collection bestaat uit de originele game en prequel Before the Storm en zou eigenlijk op 30 september uitkomen, maar de ontwikkelaars geeft aan meer tijd nodig te hebben.

De ontwikkelaars kondigen de vertraging aan in een tweet. Het gaat om de Life is Strange Remastered Collection, een bundel van zowel de originele Life is Strange-game als de prequel Before the Storm, die beide visueel worden opgepoetst. Square Enix werkt tegelijkertijd aan een opvolger van het originele spel, die in september uit moet komen. "Vanwege de aanhoudende obstakels rondom de wereldwijde pandemie willen we de druk op het team verminderen door ze meer tijd te geven tussen de release van Life is Strange: True Colors en de Remastered Collection", schrijft Square Enix. De game is daarom op alle platformen uitgesteld tot 'vroeg in 2022'. Square Enix noemt geen precieze datum.

De derde game in de Life is Strange-serie, True Colors, komt nog steeds uit op 10 september voor de meeste platformen behalve de Nintendo Switch. Die volgt nog 'ergens in 2021'. Kort na de release van True Colors komt de dlc Wavelengths uit. Daarin spelen spelers als radio-dj Steph Gingrich, en kunnen ze onder andere advies aan inbellers geven via een Dungeons and Dragons-achtig systeem. Die dlc verschijnt op 30 september.

Spelers die Life is Strange: True Colors Ultimate Edition kopen krijgen daarbij ook gratis toegang tot de twee games in de Remastered Collection. Die deal bestond al, en blijft ook bestaan, zegt Square Enix. Spelers kunnen de game dan downloaden als die uit is.