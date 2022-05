Remaster van Life is Strange-serie uitgebracht voor Xbox One, PS4 en Stadia

Square Enix heeft een geremasterde versie uitgebracht van Life is Strange en Life is Strange: Before the Storm voor de Xbox One, PlayStation 4, pc en Google Stadia. De games draaien op een nieuwe engine, personages zijn verbeterd en de games hebben betere belichting.

De remaster combineert alle hoofdstukken uit Life is Strange, dat uitkwam in 2015, en Life is Strange: Before the Storm, dat uitkwam in 2017. Voor de remaster zijn alle karakters herzien en heeft ontwikkelaar Dontnod de motion, lipsync en gezichtsanimaties opnieuw opgenomen. De games zijn gemaakt in een nieuwe game-engine en beloven daardoor voorzien te zijn van onder meer betere belichting.

Volgens uitgever Square Enix zien ook de omgevingen er beter uit. In een blogpost toont de uitgever een grafische vergelijking tussen de oude games en de herziene versie. Naast de grafische verbeteringen is een aantal puzzels in de game vernieuwd. De game bevat alle muziek en soundtracks uit de originele games en heeft ook alle dlc voor Before the Storm, waaronder de bonusmissie 'Farewell'.

De remaster werd in maart van 2021 aangekondigd en zou 30 september uitkomen. De release werd uitgesteld tot 'vroeg in 2022', omdat de ontwikkelaars meer tijd nodig hadden voor de game. Square Enix werkte tegelijk aan de derde game in de serie, Life is Strange: True Colors, die wel in september uitgekomen is. Wie Life is Strange: True Colors Ultimate Edition heeft gekocht, heeft nu ook gratis toegang tot de twee games in de Remastered Collection.

De Life is Strange Remasterd Collection is verkrijgbaar voor de PS4, Xbox One, Google Stadia, GeForce Now en voor pc via Steam. De versies voor de PS4 en Xbox One zijn ook te spelen op de PS5 en Xbox Series X en S en Stadia Pro-gebruikers kunnen de game momenteel gratis claimen. De remaster komt nog niet uit voor de Nintendo Switch. Die verschijnt 'op een later moment', zegt Square Enix.